Bitget, kurumsal müşterilere borsa dışı uzlaşma sunmak için Copper ile ortaklık kurdu

Çeşitli kullanıcı gruplarına sağlam ve çok yönlü bir ticaret platformu çözümü sunmak adına ürünlerini ve hizmetlerini geliştiren Bitget, borsa dışı bir uzlaşma çözümü sunmak için Copper ile ortaklık kurdu. Kurumsal kripto kullanıcılarına yönelik yapılan anlaşma kapsamında borsalar arasında neredeyse gerçek zamanlı olarak ticaret ve yerleşim mümkün olacak.

Bitget, bu yıl Copper ile entegre olan ve ClearLoop ağına katılan altıncı büyük borsa olacak. ClearLoop entegrasyonu, her iki şirketin kurumsal kullanıcılarının varlıklarını Copper'ın altyapısında tutarken, aynı zamanda bu varlıkları Bitget üzerinde işlem yapmak için kullanmalarına olanak tanıyor. Müşterilerin varlıkları Copper platformuna yatırılıyor ve ardından Bitget hesabı ile bağlantı kuruluyor. Bitget hesabı, bu bakiyeyi anında yansıtıyor ve 450 kripto para birimi ve 580 işlem çiftinde aktif ticaret yapmaya olanak sağlıyor. İki hesap arasındaki bakiye farkları API aracılığıyla otomatik olarak düzenleniyor.

Katılımcıların iflas riskini göz önünde bulundurarak Copper, ClearLoop için özel bir hesap yapısı oluşturdu ve bu yapı üzerinde İngiliz hukuku uyarınca bir güven kurdu. Copper, güvenliği sağlamak için varlıkları hak sahipleri adına tutan bir güven temsilcisi olarak atanıyor. Müşteriler ve borsalar, güven içinde varlıkları üzerinde birbirleri lehine teminat veriyorlar. Borsa, önceden belirlenmiş yerleşim programına uygun olarak yerleşimi kolaylaştırmak için teminat sunuyor. Teminat, Copper'ın finansal risk ekibi tarafından 7/24 izleniyor, müşterilere ve borsalara yerleşim yükümlülüklerinin karşılanacağı konusunda güven sağlıyor. Bununla birlikte Copper iflas ederse güvene dayalı kripto varlıkları Copper'ın iflas durumunun bir parçasını oluşturmayacak.

“Ortaklık, kurumsal kripto kullanıcıları arasında güveni artırma çabalarımızı temsil ediyor”

Bitget Yöneticisi Gracy Chen, konuyla ilgili “Kurumsal kripto yatırımcıları öncelikle varlıklarını korumanın ve ticareti optimize etmenin yollarını arıyor. Bitget'in Copper ile ortaklığı, kurumsal kripto kullanıcıları arasında güveni artırmak için süregelen çabalarımızı temsil ediyor. ClearLoop ve yenilikçi güven belgeleri bu talepleri karşılıyor ve bunu yaparken ekosistemin olgunlaşmasına katkıda bulunuyor. Kurumsal teklifimizi genişletirken Copper ekibiyle iş birliğimize devam etmek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

Copper CEO'su Dmitry Tokarev ise “Müşterilerin doğrudan Copper gözetiminden borsalarda işlem yapmasına izin vermek, dijital varlık piyasalarını kurumsallaştırmada önemli bir adım. Bitget ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz. Kurumsal müşterilerine borsa dışı yerleşimi sunarak varlık güvenliği konusundaki ortak taahhüdümüzü ilerletmek ve kripto sektörü için daha yüksek standartlar belirlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.