BitMart, Bitcoin’in yeni rekorlarını 10 bin USDT’lik ödül havuzuyla kutluyor

Kripto para piyasalarında işlem yapan aylık aktif adres sayısının 220 milyonla tüm zamanların en yüksek seviyeleri olarak kaydedildiği bu dönem, kripto para piyasalarındaki yeni rekorları da beraberinde getirdi. ABD'de seçim sonucunun netleşmesi ve Donald Trump'ın galibiyetini ilan etmesiyle birlikte, Bitcoin yeni rekorlara koştu. Kripto para piyasalarına yönelik artan ilgiyi, kullanıcıları kripto alım satımında ödüllendirerek motive etmek için fırsata dönüştüren küresel lider kripto platformu BitMart, Bitcoin’in son rallisini 10 bin USDT’lik bir ödül havuzuyla kutlayacağını duyurdu.

10 bin USDT değerinde ödül havuzu

Etkinlik kapsamında BitMart, Bitcoin’in arka arkaya 75 bin dolar, 80 bin dolar ve son olarak da 89 bin dolar seviyesini aştığı bu döneme özel, ödül havuzunu 10 bin USDT’ye kadar çıkardı. Platform tarafından yapılan açıklamada, küresel standartlarda kripto trading deneyimi sunan ve güvenliği ön planda tutan BitMart platformuna kayıt olarak KYC-2 hesap doğrulama işlemlerini tamamlayan kullanıcıların 100 USDT değerinde spot trading yaptıktan sonra ödül havuzundan yararlanma şansı yakalayacağı belirtildi.

18 Kasım’a kadar devam edecek

Kripto hizmet sağlayıcıları arasındaki en güvenilir kaynaklardan biri olan CoinGecko’nun, önde gelen kripto trading platformlarını sıraladığı listelerde yer alan BitMart’ın pazarlama departmanından Arman Achmed: “Kripto para piyasalarında yeni bir gelişim dönemine tanıklık ediyoruz. Rekabetçi işlem ücretleriyle dünyanın dört bir yanından kullanıcılara kripto trading olanağı sunan BitMart olarak biz de, bu gelişim dönemini kutlamak ve yeni kullanıcıları bu ekosisteme katılmaya teşvik etmek için özel bir ödül havuzu etkinliğine imza atıyoruz. Bu kampanya, Bitcoin'in etkileyici performansının kripto ekosistemine benzeri görülmemiş bir ilgi çektiği halihazırdaki piyasa dinamiklerini kutlamanın bir yolu” dedi.

1.500 işlem çiftinde ticaret olanağı

Piyasada aktifliğin arttığı bu zamanlarda, güvenilir trading uygulamalarına verdikleri önemin altını çizen Arman Achmed, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “1.500’den fazla işlem çiftinde güvenilir bir şekilde kripto trading imkanı sunan BitMart olarak bu piyasa hareketliliğinde traderlar için güvenli ve sorunsuz bir trading deneyimi sunmaya kararlıyız. Yeni kullanıcılara 100 USDT spot işlemleri karşılığında 10 bin USDT’lik altcoin içeren ödül havuzundan yararlanma olanağı sunan BitMart, kripto paraların inovasyonu yönlendirme ve finansal katılımı teşvik etme potansiyeline olan inancını bu etkinlikle karşılıyor. Her seviyeden kripto yatırımcısı, 8 Kasım’da başlayan ve 18 Kasım’a kadar devam edecek olan ödül havuzu etkinliğimize dair ayrıntılara internet sitemizden ulaşabilir.”