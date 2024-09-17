Blockchain dünyasının geleceği İstanbul’da masaya yatırıldı

Dünya Gazetesi’nin medya sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, blockchain teknolojisi, kripto varlıklar ve küresel dijital ekonominin geleceği üzerine derinlemesine tartışmaların yapıldığı bir platform sundu. Hem Türkiye’den hem de dünya genelinden sektördeki önemli temsilciler, yenilikçi fikirleri ve sektörün geleceğini katılımcılarla buluşturdu.

Etkinliğin dikkat çeken oturumlarından biri, Emre Şenel moderatörlüğünde gerçekleşen “Kripto Varlıklara Yönelik Mevcut SPK Regülasyonu ve Uyum Oturumu” oldu. Bu panelde, Dünya Gazetesi Finans Şefi Birol Bozkurt, Dr. Y. Özge Okat ve Güneş Kalyoncu yer aldı. Panelde kripto varlıklar ve bu alandaki mevcut Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) regülasyonları tartışıldı. Ayrıca, bu düzenlemelerin medya tarafından nasıl doğru bir şekilde aktarılması gerektiği, yatırımcıların korunması ve sektörün sürdürülebilir büyümesi için uyum süreçleri konuşuldu.

Konferans, blockchain teknolojisinin geleceği, kripto paraların küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve kripto regülasyonlarının hem Türkiye’de hem de dünya genelinde sektöre olan uzun vadeli etkilerini mercek altına aldı. Yatırımcılar, geliştiriciler, düzenleyiciler ve medya mensuplarının katıldığı etkinlikte, blockchain teknolojisinin iş dünyasındaki yeri ve gelecek projeksiyonları üzerinde önemli tartışmalar yapıldı. Etkinlik, Web3 teknolojisinin dünyadaki en etkili temsilcilerini bir araya getirdi.