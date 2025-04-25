Borsalardaki Bitcoin rezervi 7 yılın en düşük seviyesinde
Kripto para piyasalarında likidite azalırken, Bitcoin borsa rezervleri son 7 yılın en düşük seviyesine geriledi. Halka açık şirketlerin toplu alımları bu düşüşte etkili oldu. Bitcoin 93 bin 411 dolar, Ethereum da 1.786 dolar seviyesinden işlem görürken, kripto para piyasasının toplam değeri ise 2,88 trilyon dolara ulaştı.
Halka açık şirketlerin yüklü alımlarıyla borsalardaki Bitcoin rezervleri 2,6 milyon adede gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indi
CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan rapora göre, başta Michael Saylor’un kurucu ortağı olduğu Strategy olmak üzere birçok halka açık şirketin yaptığı alımlar sonucu borsalardaki BTC rezervi 2,6 milyon adete düştü. Sadece Strategy, Kasım 2024’ten bu yana 285.980 BTC satın aldı. Japon Metaplanet ve Hong Kong merkezli HK Asia Holdings gibi firmalar da benzer rezerv stratejileri uyguluyor.
Son günlerde borsalardan 15.000 BTC çekilmesi, yatırımcıların satıştan çok uzun vadeli saklama eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Buna karşın, piyasa likiditesi düşük seyretmeye devam ediyor. Nisan ayında spot Bitcoin ETF’lerinden net 10.000 BTC çıkışı yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 208.000 BTC girişiydi.
Exchange Whale Ratio’nun 0,3 seviyesinin altına düşmesi, büyük yatırımcıların borsadaki etkinliğinin azaldığını, küçük yatırımcı etkisinin ise arttığını gösteriyor. Bitcoin, bu gelişmelerle birlikte 93 bin doların üzerinde işlem görüyor.