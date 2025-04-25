Borsalardaki Bitcoin rezervi 7 yılın en düşük seviyesinde

Halka açık şirketlerin yüklü alımlarıyla borsalardaki Bitcoin rezervleri 2,6 milyon adede gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indi

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan rapora göre, başta Michael Saylor’un kurucu ortağı olduğu Strategy olmak üzere birçok halka açık şirketin yaptığı alımlar sonucu borsalardaki BTC rezervi 2,6 milyon adete düştü. Sadece Strategy, Kasım 2024’ten bu yana 285.980 BTC satın aldı. Japon Metaplanet ve Hong Kong merkezli HK Asia Holdings gibi firmalar da benzer rezerv stratejileri uyguluyor.

Son günlerde borsalardan 15.000 BTC çekilmesi, yatırımcıların satıştan çok uzun vadeli saklama eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Buna karşın, piyasa likiditesi düşük seyretmeye devam ediyor. Nisan ayında spot Bitcoin ETF’lerinden net 10.000 BTC çıkışı yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 208.000 BTC girişiydi.

Exchange Whale Ratio’nun 0,3 seviyesinin altına düşmesi, büyük yatırımcıların borsadaki etkinliğinin azaldığını, küçük yatırımcı etkisinin ise arttığını gösteriyor. Bitcoin, bu gelişmelerle birlikte 93 bin doların üzerinde işlem görüyor.