CEO Armstrong Davos’ta duyurdu: Dünyaca ünlü kripto para borsası Coinbase Türkiye’ye geliyor

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ralli yaparak bir kez daha son dönemin gözler yatırım araçlarından birine dönen kripto paralarda trilyonlarca dolar tutuluyor. Türkiye de sahip olunan hesap sayısı bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

Geçen yıl dünya genelinde kripto para yatırımcı sayısı yüzde 33 artarak 562 milyona ulaşırken, Türkiye nüfusuna oranla bu alandaki 3'üncü ülke oldu.

Coinbase de Türkiye yolunda

İsviçre'deki Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu zirvesine katılan Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Türkiye'ye gelme planlarının bulunduğunu açıkladı.

CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven’e konuşan Armstrong, kripto para borsasının ancak izinler alındıktan sonra aktif olabileceğini kaydetti.

Armstrong, faaliyete başlama konusunda istekli olduklarını belirterek lisans sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalarını başlatmayı planladıklarını kaydetti.

Tarih net değil

Coinbase yöneticisi sözlerini şöyle sürdürdü: “Halihazırda Türkiye’de faaliyetlerimiz başlamış değil. Bu bağlamda düzenleyici otoritelerden izin almak istiyoruz. Faaliyet iznimizi alır almaz Türkiye’de çalışmalarımızı başlatacağız, bu konuda istekliyiz. Bu sene olur mu bilemiyorum, faaliyet lisansımızı alacağımız zamana bağlı.”