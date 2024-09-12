Chain Conference için geri sayım başladı

Chain Conference 2024, sektördeki son gelişmelerin yanı sıra, blockchain teknolojisinin geleceği, kripto paraların küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve kripto regülasyonları üzerine derinlemesine tartışmaların yapılacağı bir platform sunacak. Türkçe-İngilizce simultane çevirinin de yapılacağı etkinlikte, katılımcılar tüm içeriklere rahatlıkla erişebilecek.

Türkiye'nin ünlü ekonomistleri ve sektör uzmanları sahnede olacak

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Prof. Dr. Burak Arzova ve Platon Danışmanlık Kurucusu Hakan Özerol etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak. Global blockchain markalarının da katılımcılarla buluşacağı Chain Conference 2024 BlockAML Kurucusu Michael Halepas, Dyorex CEO’su Caner Çetin, Avalalabs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Selim Kender ve Silicon Valley Blockchain Society ve Rainfall Kurucusu Amit Pradhan’a sahnesini açacak.

Mindstone Blockchain Labs CEO’su Tansel Kaya, Tim Danışmanlık Kurucusu Vedat Güven, Iteration Growth Satış ve Pazarlama Yöneticisi Aybars Dorman, NomuPay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener, TriO Blockchain Labs Kurucu Ortağı Tahsin Büyükyavuz ve Blockchain Women İstanbul Kurucularından Ebru Güven de panellerde farklı gündem maddelerini ele alacak.

Güncel konular ele alınacak

Organizasyonda, Blokzincirde Bankacılık ve Ödemeler, Güncel SPK Düzenlemeleri ve Kripto Varlıklara İlişkin Yasal Uyumluluk gibi güncel konular ele alınacak. Uzman konuşmacılar, ayrıca Web3’te Topluluk Yönetimi, İnternetin Geleceği, BRC20, SocialFi, NFTfi, Yapay Zekâ, Yeni Finansal Dünya, FinTech’teki Yapay Zekâ Devrimi, Web3 Pazarlaması, Web3 Projelerinin Güvenliği ve Sosyal Medya ile kanaat önderlerinin (KOL) kripto pazarlamasındaki rolü gibi çeşitli başlıklar yer alıyor.

Detaylı bilgi: www.chaincon.ist

Dekon Group ana sponsorluğunda, Digard, Decentral Works, Longevicals, At Wallets, TONSquare, CityPay.io ve Dyorex katkılarıyla, Kols.House’un stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan Chain Conference 2024’e ilişkin detaylı program ve kayıt bilgileri www.chaincon.ist adresinde yer alıyor.