Coinbase, AB’de yetkisi olmayan stablecoinleri listeden çıkaracak

Coinbase Global, Avrupa Birliği’nin kripto endüstrisine yönelik getirdiği yeni düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla, 2024 yılı sonuna kadar Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (EEA) borsasından yetkisi olmayan stablecoinleri kaldıracağını açıkladı.

Bu karar, özellikle Tether Holdings'in popüler stablecoini USDT gibi tokenler için önemli bir darbe niteliğinde olabilir.

Avrupa Birliği’nin MiCA (Kripto Varlık Piyasaları) düzenlemeleri, kripto varlık piyasalarına yönelik kapsamlı bir denetim sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Bu düzenlemeler 2023 yılının sonuna kadar tamamen yürürlüğe girecek ve stablecoin ihraççılarının en az bir AB üyesi devlette e-para lisansı almasını gerektiriyor.

MiCA kapsamında stablecoin ihraç eden şirketlerin, Haziran 2024 itibarıyla gerekli düzenlemelere uyum sağlaması zorunlu hale geldi.

Coinbase, 30 Aralık 2024’e kadar MiCA gerekliliklerini karşılamayan stablecoinlerle bağlantılı hizmetleri Avrupa kullanıcılarına sunmayı durduracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Uyumluluk konusundaki kararlılığımız göz önüne alındığında, MiCA gerekliliklerini karşılamayan stablecoinlerle ilişkili hizmetleri sonlandıracağız" denildi.

Bu gelişme, Avrupa’da faaliyet gösteren diğer kripto platformlarının da benzer adımlar atmasına yol açtı. OKX, Bitstamp ve Uphold gibi büyük platformlar, Tether gibi stablecoinlerin erişimini sınırlandırmak için harekete geçti.

MiCA'nın tam yürürlüğe girmesiyle birlikte, Avrupa kripto piyasalarında daha sıkı denetim ve düzenlemelerin devreye girmesi bekleniyor.

Coinbase’in bu adımı, AB pazarında yasal uyumluluğu sağlama ve kullanıcılarına güvenli bir platform sunma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.