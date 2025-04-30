CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu: Kriptoya kurumsal ilgi devam ediyor

ABD’deki tarife geriliminin tüm riskli varlıkları etkilediği günlerde, kripto varlıklar da kayıplarla gündeme geliyor. Ancak güncel bir araştırma, kayıplara rağmen özellikle kurumsal yatırımcıların ve şirketlerin kripto varlıklara yönelik ilgisinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Danışmanlık şirketi EY-Parthenon tarafından yayımlanan Mart 2025 tarihli bir araştırma, beş kuruluştan dördünün 2025’te kripto yatırımlarını artırmayı planladığını gösteriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Kurumsal şirketler ve yatırımcılar, başta Bitcoin olmak üzere öne çıkan kripto varlıkları, üç yıllık bir vadede riski kontrol ederek getiri elde edebilmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Bunun yanı sıra, blokzinciri ve Web3’ün geleneksel finansla kesişimi arttıkça, şirketlerin finansın geleceğine dair heyecanı da tazeleniyor” dedi.

Bitcoin ve Ethereum ile sınırlı değil

Araştırmaya katılan dört şirketten üçü, Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto varlıklara yatırım yaptıklarını ve halihazırda bu varlıklara sahip olduklarını söyledi. Öte yandan önemli bir çoğunluk, portföylerinin %5’ini veya daha fazlasını kriptoya ayırmayı planladığını ifade etti. Araştırmaya göre, Ripple ve Solana’nın kurumsal yatırımcılar arasında popülerliklerini sürdürdüğünü belirten Ali Eşelioğlu, “Her ne kadar çalkantılı dönemlerde gözden çıkarılan varlıklar olsa da sermayesine güvenen ve stratejik planlama yapan kurumsal şirketler, özellikle ABD’de yaşanabilecek yeni ETF (borsa yatırım fonu) gelişmelerini hesaba katarak orta-uzun vadeli bir oyun planı kuruyor. Çok sayıda altcoin için geliştirilen, o altcoin’lere yatırım yapan borsa yatırım fonu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) masasında bekliyor. Özellikle daha gelişmiş hazine ve yatırım yönetimi stratejisi gerektiren vadeli işlem sözleşmeleri ve benzeri ürünler, CME gibi küresel borsalarda işlem görüyor. Tüm bu gelişmeler, yatırımcıların potansiyeline inandıkları, düzenleyici ilişkileri güçlü projeleri de portföylerine dahil ediyor” dedi.

DeFi kurumsal ajandalarda yer buluyor

Stabelcoin gibi itibari parayı blokzincirine taşıyan enstrümanların çoğalmasıyla kullanım senaryolarının arttığını kaydeden Ali Eşelioğlu, “Geleneksel finans ve blokzinciri kesişimi de bu gibi kullanım senaryolarından doğuyor. Akıllı yatırımcılar, blokzinciri ve Web3’e bir teknoloji olarak yaklaşıyor ve iş süreçlerine en iyi uyarlayabilecekleri senaryoları tasarlıyor. Örneğin şirketlerin %68’i, iç işlerinde nakit yönetimi için stabilcoin’leri kullandıklarını söylüyor. Öte yandan halihazırda kurumsal kullanıcıların yalnızca dörtte biri merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarından yararlandıklarını belirtse de bu rakamın önümüzdeki iki yıl içinde %75’e çıkacağı tahmin ediliyor. Kurumsal finansmana ilişkin yenilikçi yollar sunan DeFi, pazar alanını ve sahasını günden güne genişletiyor. Tüm bunlar, küresel düzenleyici ortamın belirginleşeceğine dair beklentilerle şekilleniyor” diye konuştu.

“En sıra dışı kriz anları dahi teknoloji için yeni fırsatlar oluşturabilir”

İlk çeyreğin geneline yayılan ve 2. çeyrekte de artan piyasa dalgalanmalarının karamsarlığı beraberinde getirdiğini belirten CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“En sıra dışı kriz anları dahi teknoloji için yeni fırsatlar oluşturabilir. Problem çözmeye odaklanan, hikayesi olan, ilkleri temsil eden projelere dair iyimserlik, kurumsal yatırımcıların araştırmaya verdikleri yanıtlardan okunuyor. Küresel paradigmada değişimler yaşansa dahi sular durulduğunda fırsatlar açığa çıkacak. 2021’den bu yana faaliyet gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine %100 uyum taahhüt eden CoinTR, herkes için güvenli ve sağlam bir çatı olarak belirlediği marka kimliğiyle bu iyimser gelecek için çalışıyor. Kriptonun güvenli noktası CoinTR, Türk yatırımcılar için istikrarlı ve güvenli bir çatı oluşturmak amacıyla modern teknolojinin sorun çözme kapasitesine inanıyor. Açık ve şeffaf iletişim, son teknoloji platform, küresel standartlarda güvenlik önlemleri aracılığıyla 280'i aşkın kripto varlıkta işlem yapma olanağı sunan CoinTR, piyasa değişimlerini yakından izleyerek kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak adımları hızla atıyor. Önümüzdeki dönemin Türkiye'de ve dünyada kripto ekosistemi için verimli, üretken, yenilik dolu ve başarılı geçeceğine inancımız tam.”