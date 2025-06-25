CoinTR’den ilham veren yolculuk: Arda Güler ve rüya takımı sahaya çıkıyor

Kripto para ekosisteminde “güvenli liman” iddiasıyla öne çıkan yerli dijital varlık platformu CoinTR, Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı’nın genç yıldızı Arda Güler ile iş birliği yaparak dikkat çekici bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

“Arda Güler ve Rüya Takımı” başlığıyla hayata geçirilen proje, farklı yaş ve kesimlerden bireylerin kendi ilham verici başarı hikâyelerini paylaşarak katılabileceği bir platform sunuyor. CoinTR, bu projeyle sadece finansal teknoloji alanındaki varlığını değil, aynı zamanda gençlere ilham verme ve toplumsal etki yaratma vizyonunu da güçlendiriyor.

Her adımda güven, her hikâyede ilham

“Her hamlede hız, her adımda güven” mottosuyla duyurulan kampanya, hayal kurma cesaretini ve azmi teşvik etmeyi amaçlıyor. Spor, sanat, girişimcilik, kişisel gelişim, finans ve sosyal sorumluluk gibi farklı alanlardan gerçek başarı hikâyeleri kampanyaya konu olacak.

Katılımcılar, hayatlarında hayal ettikleri bir hedefe ulaşmak için attıkları ilk adımı kısa bir metin ve bir görselle CoinTR’ye ileterek başvuru yapabilecek. Başvurular arasından seçilecek 60 hikâye halk oylamasına sunulacak. En çok oy alan 30 hikâye ise bizzat Arda Güler tarafından okunacak ve içlerinden 11 kişi “Rüya Takımı”na seçilecek.

Rüya Takımı’na özel ödüller

Kazananlar için Arda Güler ile tanışma fırsatı, imzalı ürünler, finansal okuryazarlık eğitimi ve CoinTR YouTube kanalında yayınlanacak özel röportajlar gibi çeşitli ödüller planlandı.

Kampanya başvuruları 18 Haziran – 17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. 21-28 Temmuz arasında halk oylaması yapılacak; 30 Temmuz’da Arda Güler’in değerlendireceği 30 hikâye duyurulacak. Finalde seçilecek 11 kişilik Rüya Takımı ise 8 Ağustos 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.