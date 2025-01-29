DeepSeek’in düşüş getirdiği kripto piyasasında gözler Fed’de!

Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek, kripto para piyasasında önemli bir düşüşe neden oldu. Uygulamanın düşük maliyetli ve verimli yapısıyla piyasaya hızlı bir giriş yapması, özellikle batı merkezli teknoloji firmalarının hisselerinde büyük kayıplar yaratırken, kripto para birimlerinde de ciddi değer kayıplarına yol açtı.

DeepSeek'in piyasadaki etkisiyle Bitcoin yüzde 5'ten fazla değer kaybederken, altcoin olarak bilinen diğer kripto para birimlerinde kayıplar yüzde 15’e kadar çıktı. Ayrıca blokzincir temelli yapay zeka projeleri, piyasalarda düşüşün en çok yaşandığı alanlar arasında yer aldı. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri 3,6 trilyon dolardan 3,3 trilyon dolara geriledi.

Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, DeepSeek'in ChatGPT'ye önemli bir alternatif olarak konumlandığını belirterek, bu gelişmenin büyük maliyetli yapay zeka projelerine yönelik tehlike algısı yarattığını ifade etti. Tufaner, yapay zeka ve çip sektöründeki gelişmelerin kripto para piyasasını derinden etkilediğini ve piyasanın itici gücünü oluşturan yapay zeka yatırımlarının hacminin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

DeepSeek gelişmesiyle birlikte piyasalarda kar realizasyonu yaşandığını söyleyen Tufaner, "Bu tarz yükseliş dönemlerinde kar realizasyonu için nedenler oluşabiliyor. Diğer yapay zeka projelerinin DeepSeek’e bir yanıt verip vermeyeceği de piyasa üzerinde etkili olacak. Orta vadede ise Trump’ın ticaret politikaları ve olası jeopolitik gelişmelerin kripto piyasasına yön verebileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı da kripto piyasasının geleceği için önem taşıyor. Fed’in faiz indirimi beklentilerinin şimdiden fiyatlandığını ifade eden Tufaner, "Fed’in faiz kararı, kısa vadede dalgalı hareketlere yol açabilir. Ancak, faiz indirimi beklentisinin zaten satın alınmış olması, kripto para piyasasını fazla etkilemeyebilir. Fed Başkanı Powell'ın indirim döngüsünü nerede sonlandıracağına dair vereceği mesajlar, piyasalar üzerinde etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.