Dünyada 88 bin 200 kripto para milyoneri var

Uluslararası yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, küresel servet istihbaratı şirketi New World Wealth ortaklığıyla hazırladığı "Kripto Varlık Raporu"nu açıkladı. İşte rapordan dikkat çeken satırbaşları:

-Kripto para dünyasında 88 bin 200 milyoner var. Bunların 40 bin 500'ü, servetlerini Bitcoin aracılığıyla elde etti.

- Kripto para piyasasının kolektif piyasa değeri 1.180 milyar dolara ulaştı ve dünya genelinde kripto para birimlerine sahip 425 milyon kişi var.

- Dünya genelinde 182 kripto centi-milyoneri (100 milyon doları aşan kripto varlıklarına sahip birey) bulunuyor. Bu centi-milyonerlerin 78'i Bitcoin meraklısı. 22 kripto milyarderinden 6'sı servetlerini öncelikle Bitcoin ticareti yoluyla biriktirdi.

-Singapur, 26 ülkeden oluşan Kripto Benimseme Endeksi'nde yüzde 83.76'ya denk gelen 60 üzerinden 50.2 puanla en üst sırada yer aldı. İsviçre yüzde 78.17 ile ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 76.17'lik puanıyla üçüncü sırada yer aldı. Onu yüzde 76 ile Hong Kong, yüzde 73.83 ile ABD, yüzde 71.83 ile Avustralya takip etti.

- Birleşik Krallık yüzde 71.17 ile 7’nci, Kanada yüzde 67.33 ile 8’inci, Malta yüzde 64.83 ile 9’uncu, Malezya yüzde 62.5 ile 10’uncu sırada yer aldı.

-750'den fazla veri noktasını kapsayan Kripto Benimseme Endeksi'nin amacı, kripto odaklı yatırım göçüne elverişli olan ülkeleri değerlendirmek ve sıralamak, kripto para birimleri ve blokzinciri teknolojisini kabul etme ve özümseme düzeylerini ölçmek…

Raporu değerlendiren Henley & Partners CEO'su Dr. Juerg Steffen, kripto milyonerlerinin bir “B planı" peşinde olduğunu belirtti: “Hükümetler, kripto para birimlerinin gelişen ortamına uyum sağlamak için hızla yeni düzenlemeler formüle ediyor. Son 6 ay içinde, kripto milyonerlerinden gelen taleplerde kayda değer bir artış oldu. Bu kişiler, gelecekte kripto para ticaretinin veya kendi ülkelerinde kullanımının yasaklanması olasılığına karşı bir güvence olarak toplu halde pratik bir ‘B Planı’ oluşturmaya çalışıyor.”

Singapur birinci Türkiye 24'üncü

Kripto Benimseme Endeksi’nde Türkiye'nin yüzde 45.83 ile 24’üncü sırada yer aldığını belirten Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, öne çıkan yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programlarını anlattı: “Grenada, St. Lucia, Antigua ve Barbuda, St. Kitts ve Nevis gibi Karayip ülkelerinde minimum bağış miktarı 100 bin dolardan başlıyor ve süreç 6-8 ay sürüyor.

Karayipler’de elde edilen vatandaşlıklarla İngiltere, Hong Kong, Singapur, Çin, Rusya, İsrail ve Schengen bölgesi dahil birçok ülkeye vizesiz girilebiliyor. Malta Vatandaşlığı Programı için minimum 600 bin euro bağış yapmak gerekiyor. Portekiz hükümeti tarafından kapatılma kararı alınan ve 280 bin euro gayrimenkul yatırımıyla mümkün olan Portekiz Altın Oturum İzni Programı’na ise başvurular hâlâ devam ediyor. İtalya ve Yunanistan oturum programları için 250 bin euro, İspanya için ise 500 bin euro gayrimenkul yatırımı yapmak gerekiyor."