'Düzeltme' sona mı erdi? Bitcoin ve altcoinler tekrar yükselişte! Kripto para piyasasında son durum

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 108 bin dolarla tarihi zirvesine ulaştı ancak kısa süre içinde kâr satışları ve Fed’in şahin sinyalleriyle 95 bin 354 dolara kadar geriledi. Yaşanan bu düşüş, piyasalarda tedirginliğe neden olurken lider kripto para birimi, 92 bin dolar seviyesini test etti.

Son verilere göre ise Bitcoin, yeniden yükselişe geçerek toparlanma sinyalleri vermeye başladı. 24 saatte yüzde 4,21 artan Bitcoin'in saat 13:25 itibarıyla 98 bin 423 dolara seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlardan çelişkili yorumlar

Pepperstone’dan Chris Weston, Bitcoin’in yakın dönemdeki durgunluğuna dikkat çekerek, “Alıcılar önceki baskılarını kaybetmiş görünüyor. Bu da fiyatta kısa vadeli bir gerilemeye yol açabilir” demişti.

Öte yandan FRNT Financial’dan Strahinja Savic, boğa piyasalarında bu tür düzeltmelerin normal olduğunu belirterek, “Bu durum, yıl sonu kâr realizasyonlarından kaynaklanıyor” açıklamasında bulunmuştu.

Parataxis’ten Edward Chin ise satış baskısının temel nedenlere dayanmadığını ve piyasanın yakında yeniden ivme kazanacağını ifade etmişti. Bu görüş, kripto yatırımcılarının Bitcoin’in gelecekte daha güçlü bir yükseliş trendine gireceği yönündeki beklentileri artırmıştı.

Altcoinlerde son durum

Bitcoin’in yüzde 15 oranında değer kaybetmesi, diğer altcoinler üzerinde de baskı oluşturmuştu. Ancak Bitcoin'deki son toparlanma işaretleri ve sinyallerinin ardından altcoinlerde de yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Bu süreçte özellikle AVAX, ADA, DOGE, DOT, TRX, XRP, LINK vb. pek çok altcoin son 24 saatlik performanslarında yüzde 20'yi bulan artışlarıyla öne çıktı.

Bitcoin ve kripto piyasada yeni zirveler kapıda mı?

Tüm bu gelişmelere rağmen Bitcoin’in güçlü bir şekilde toparlanması, yatırımcıları yeniden umutlandırıyor. Teknik analizler ve piyasa dinamikleri, yakın zamanda 100 bin dolar barajının tekrar alışmasını ve 108 bin doları geçen yeni bir zirve potansiyelini işaret ediyor. Uzmanlar, kurumsal yatırımcıların ilgisinin devam etmesi ve piyasa güveninin artması durumunda Bitcoin’in kısa sürede 113 bin dolar seviyelerini test edebileceğini öngörüyor.