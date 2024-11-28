Ethereum aylar sonra ilk kez 3.600 dolar seviyesini aştı: Boğa koşusu başlıyor mu?

Kripto para birimlerinde son dönemde artan hareketlilik devam ediyor. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından yapılan açıklamada Ether vadeli işlem açık pozisyonlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.

Ethereum (ETH), 20-27 Kasım tarihleri arasında yüzde 20 artış göstererek dört ay sonra ilk kez 3 bin 700 dolar seviyesine yaklaştı. Bu yükseliş, Ether vadeli işlem sözleşmelerinde rekor seviyede açık pozisyon büyüklüğüne denk geldi ve bu rakamın yüzde 23 artarak 22 milyar dolara ulaştığı görüldü. Piyasada en büyük pay merkezi kripto para platformlarına ait olsa da Chicago Mercantile Exchange (CME) 2,5 milyar dolarlık açık pozisyonuyla kurumsal ilgide artış sinyali veriyor. Bu gelişmeler, Ethereum piyasasının olgunlaştığını gösterirken, yüksek kaldıraç talebinin yalnızca yükseliş beklentisiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Vadeli işlem piyasalarında kullanılan "cash and carry" ve vade farkı stratejileri, Ether fiyatı düşüşlerinden de kar elde etmeyi amaçlıyor ve bu tür stratejiler vadeli işlem talebini artırıyor. ETH vadeli işlem prim oranı (basis rate) 6 Kasım'da yüzde 10 eşik değerini aşarak son bir haftada yüzde 17’ye ulaştı. Bu oran, yatırımcıların tamamen hedge edilmiş pozisyonlarla sabit getiri elde etmesine olanak sağlarken, bazı katılımcıların yüzde 17’lik maliyeti göze alarak kaldıraçlı uzun pozisyonlarını koruduğu, piyasada ılımlı bir yükseliş beklentisinin olduğunu gösteriyor.

Vadeli işlem sözleşmelerine bakıldığında, finansman oranlarının genelde nötr seviyelerde olduğu ve perakende yatırımcıların kaldıraçlı uzun pozisyonlara olan talebinin düşük kaldığı anlaşılıyor. Bu durum, ETH açık pozisyonlarındaki artışın daha çok kurumsal stratejilerden kaynaklandığını ve piyasada aşırı bir yükseliş beklentisinin bulunmadığını işaret ediyor.

Öne Çıkan altcoinler hangileri?

Ethereum Name Sevice (ENS): Fiyatı son 24 saatte yüzde 33,97 ve 7 günde yüzde 91,24 yükseliş gösterdi.

Ethena (ENA): Fiyatı 24 saatte yüzde 13,48 ve 7 günde yüzde 37 yükseliş gösterdi.

Pyth Network (PYTH): Fiyatı son 24 saatte yüzde 10,36 ve 7 günde yüzde 17,65 yükseliş gösterdi.

Stellar (XLM): Fiyatı son 24 saatte yüzde 9,40 ve 7 günde yüzde 108 yükseliş gösterdi.

Render (RENDER): Fiyatı 24 saatte yüzde 10 yükseliş ve 7 günde yüzde 12 düşüş gösterdi.