Ethereum yedi ayın zirvesini gördü: 2000 doları test ediyor

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz sektör gelişmelerini değerlendirdi.

Ethereum, Şanghay güncellemesine bir hafta kala yüzde 6 civarında artış göstererek 1.925 dolarla son yedi ayın zirvesi seviyesini gördü. Ethereum’da görülen bu yükselişle birlikte hafta başından beri Bitcoin karşısında %5 civarında daha iyi bir performans gösterdi. Bu sabah saatlerinde Ethereum 1.910 dolardan alıcı bulurken Bitcoin ise bu sabah saatlerinde 28.500 dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Altının ons fiyatı ise artmaya devam ediyor

Makro gündem incelendiğinde ise ABD’den beklenti altında gelen verilerle birlikte resesyon endişesi arttı. Bununla birlikte dün ABD hisse senedi endekslerinde negatif kapanışlar mevcuttu. Dolar endeksindeki gerileme devam ederken altının ons fiyatı ise artmaya devam ediyor.

Ek olarak geçtiğimiz haftalarda yaşanan bankacılık krizlerinin ardından dün IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporunda banka dışı finansal kuruluşların önemine vurgu yaparak bu kurumların güçlü düzenleme ve denetimlerin getirilmesi gerektiğini açıkladı.

Kripto piyasası incelendiğinde Bitcoin ve Ethereum’un güne yükselişle başladığını, altcoinlerin ise majör coinleri takip ettiğini söyleyebiliriz. Kripto piyasasının toplam değeri %3 civarında yükselişle 1,16 trilyon dolar seviyelerinin üzerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu gerileyerek %47,1, Ethereum dominasyonu ise artış göstererek %19,6 seviyelerinde yer alıyor.