Farrell, 2025 yıl sonu için Bitcoin'in hedef fiyatını açıkladı

Farrell, Coinage'e verdiği demeçte 2025 yılına yönelik tahminlerle dolu bir bakış açısıyla “Bitcoin'in bu yıl 175 bin dolara ulaşacağını düşünüyorum” dedi.

Farrell, bu yılın geçen yılın tekrarı olmaktan uzak olacağını da savundu, “Bu yıl akışlar biraz daha durgun - düşük değil ama daha az hızlı büyüyor. Yine de, 2025'te bir noktada bir patlama zirvesi görebileceğimiz bir bölgeye girdiğimizi düşünüyorum” dedi

Farrell, kripto piyasasının makroekonomik koşullara karşı son derece hassas olduğunu kabul etti. “Likidite bol olduğunda, oranlar düşmeye başladığında, yumuşak iniş benzeri koşullara sahip olduğumuzda, kripto gelişiyor. Yarıştaki en hızlı at odur. Ancak finansal koşullar sıkılaştığında, sahip olunabilecek en kötü attır” diye konuştu.

Bu zorluklara rağmen Farrell, piyasaya bol miktarda likidite enjekte edeceğine inandığı birkaç katalizöre işaret etti. “Piyasanın ticaret politikası ve diğer makro faktörler konusunda çok endişeli olduğu bir noktadayız, ancak bu endişeleri söylentiyi sat, haberi al türü bir durum olarak görüyorum” diyen Farrell, Başkan Trump yönetimindeki düzenleyici değişikliklerin kripto için arka rüzgarlar sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.