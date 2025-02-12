Fed Başkanı Powell’ın kripto açıklamaları Bitcoin fiyatlarını yukarı taşıdı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, kripto piyasasına dair yaptığı olumlu açıklamalar sonrası Bitcoin’de yükseliş sürüyor.

Powell, Fed’in son para politikası toplantısının ardından yaptığı konuşmada, bankaların riskleri anladıkları sürece kripto müşterilerine hizmet verebileceğini ve Kongre’nin kripto düzenlemeleri konusunda daha büyük bir düzenleyici çerçeve oluşturmasının “çok yapıcı” olacağını ifade etti.

Bu açıklamalar, kripto ekosistemine yönelik düzenleyici belirsizliğin azalabileceği yönünde beklentileri artırırken, Bitcoin fiyatlarını yukarı çekti.

Bitcoin 105 bin doları aştı

Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından Bitcoin, yeni bir yükseliş trendine girerek 105.543 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 1,58 artışla 105.386 dolardan işlem görüyor.

Kripto piyasasında Fed etkisi sürüyor

Fed’in faiz politikalarına dair verdiği mesajların yanı sıra, kripto düzenlemeleriyle ilgili yapılan açıklamalar da piyasalarda olumlu yankı buldu.

Powell, bankaların kripto müşterilerine hizmet sunmasının önünde bir engel olmadığını vurgularken, Kongre’nin daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturmasının önemine dikkat çekti.

Uzmanlar, düzenleyici netliğin artması halinde kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına ilgisinin daha da güçlenebileceğini ve Bitcoin’de yükseliş eğiliminin devam edebileceğini belirtiyor.