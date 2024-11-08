Fed kararı etkiledi: Bitcoin’den aynı haftada ikinci rekor

Bitcoin, Fed’in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından 76 bin 956 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve sonrasında gerileme gösterdi.

Fed kararının dijital para birimleri üzerinde de etkisi oldu. Bitcoin, kısa süreli bir düşüş yaşasa da Fed'in açıklamalarının ardından yeniden yükselişe geçti. Faiz indirimi sonrası Bitcoin, 76 bin 622 dolar civarından 76 bin 300 dolara gerilese de Jerome Powell’ın açıklamalarıyla hızlıca toparlanarak 76 bin 808 dolara kadar tırmandı.

Pozitif bir ivme kazandı

Kripto para piyasaları, Powell'ın enflasyonla mücadeleye yönelik söylemleri ve faiz indirimlerinin etkisiyle pozitif bir ivme kazandı.

Bitcoin’in son dönemde gösterdiği bu yükseliş, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump’ın kripto paralara verdiği desteğin de etkisiyle ivme kazandı. Trump'ın başkanlık kampanyası sırasında kripto paralara olan desteğini açıkça dile getirmesi, yatırımcıların bu alana olan ilgisini artırdı ve Bitcoin 75 bin dolar seviyesini geçerek yeni bir rekor kırdı.