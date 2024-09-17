‘Fed’in faiz indirimi boğa için yeterli olmayabilir’

Birol BOZKURT

Kripto para sektörü Fed’in 18 Eylül’de vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Sektörün 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla toplam piyasa değeri 2,43 trilyon dolara kadar yükselirken, Bitcoin’in piyasa değeri 1,15 trilyon dolar, Ethereum’un ise 306,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya Gazetesi’nin Youtube kanalında yayımlanan Kripto Dünyası programına konuk olan BitHero CEO’su Fatih Otluoğlu, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Fed’in faizi 25 baz puan indirmesinin tek başına güçlü bir boğa başlangıcı için yeterli olmadığının altını çizen Otluoğlu, şunları söyledi; “Sektör tamamen 18 Eylül’e odaklanmış durumda. Aslına bakarsanız beklentilerden daha geciken bir faiz kararı durumu var. Yılın ilk çeyreği ve geçen yılın son çeyreğinde gerçekten Bitcoin’de ciddi bir hareketlilik oldu. Burada ETF önemli bir faktördü. Daha sonrasında beklenti yılın ortasına doğru halvingten sonra sonra Bitcoin’de bir hareketlenmeydi. Şu anda tabii faiz indirimi sayısında çok fazla bir değişiklik yok ama başlaması biraz kaydıkça açıkçası piyasadaki gerilim de arttı. Tabii ki bu sadece Fed kararıyla da ilgili de değil, dünyadaki politik gelişmeler de etkiledi. Bunların da eklenmesiyle açıkçası piyasadaki gerilim arttı. Daha hassas ve gergin bir piyasa ortamı oluştu. Ciddi anlamda volatil, dalgalı, biraz da beklentilerden daha geriye giden bir kripto sektörü gördük. Dolayısıyla Fed kararı çok önemli, diğer olumlu gelişmelere bir başlangıç olacağını öngörüyorum. Ama tek başına boğa koşusu için yeterli olacağı anlamında çok farklı görüşler var. Ben bazı destekleyici gelişmelerinin olması gerektiğini de düşünüyorum boğa için. Fed’in faiz kararı ardından tabii beklenen başka olumlu gelişmeler de var açıkçası. Sadece o karara da tek başına odaklanmamak gerekir.”

“Olumlu bir döngünün başlayacağını düşünüyorum”

Ethereum ve altcoinlerin beklentilerin gerisinde kaldığını söyleyen Fatih Otluoğlu, “Bitcoin açıkcası yine geçen yılki rakamlara baktığınızda iyi bir yerde. Ethereum ve diğer altcoinlere baktığımızda biraz daha beklentilerin gerisinde kaldığını düşünebiliriz. Burada da herkes açıkçası piyasanın hareketlenmesine odaklanmış durumda. Olumsuz hava, gerginlik hep konuşuyoruz ama zaten finansal piyasalarda hep döngüler söz konusudur. Geçmişte de baktığınızda kripto sektöründe belli döngüler oluyor ve ara dönemler biraz zor geçiyor, sabırlı olmak gerekiyor. Şu anda tüm işaretler zaten faiz kararıyla başlayan gelişmelerle dünyada da zaten piyasaların hani finansal politikaların gevşemesiyle olumlu bir sürecin başlayacağı yönünde" diye konuştu.

“Ethereum ETF’leri beklenen etkiyi yapmadı”

Ethereum ETF’nin onaylanacağı söylentilerinin sektöre öncesinde hareket getirdiğini ancak daha sonra beklenen etkiyi yaratmadığını söyleyen BitHero CEO’su Otluoğlu, “ETF gibi çok önemli bir gelişmenin Ethereum’a çok daha fazla değer katacağını ve ciddi bir yükseliş olacağını piyasalar öngörüyordu, biz de bekliyorduk. Haber akışlarının ve az önce bahsettiğimiz faiz politikalarındaki gevşemenin gecikmesiyle birlikte yine olumsuz havaya büründü. Bu tabii alt coinler için de çok önemli. Geçmişteki süreçlere baktığınızda, altcoin hareketlerinin, boğa diye tabir ettiğimiz genel yükseliş trendlerinin, daha çok Ethereum’un yükselişine endeksli olduğunu söyleyebiliriz. Fed’in faiz kararından sonra Ethereum’la başlayan ve altcoin’lerin de onu izlediği bir süreçle bir boğanın başlayacağı öngörüsü çok yaygın” dedi.

“Kripto para alımını basit hale dönüştürüyoruz”

BitHero olarak mayıs ayında yaptıkları lansmandan sonra hedefledikleri rakamlara ulaştıklarını ifade eden BitHero CEO’su Fatih Otluoğlu, “Kripto dünyası diğer finansal sektörlere göre çok yeni. Hala karmaşık ve anlaşılması zor bir yatırım aracı olarak görülüyor. Biz tam da bu noktada devreye giriyoruz. Kripto para alıp satmayı karmaşık bir dünyadan uzaklaştırıp basit, anlaşılabilir anlaşılmadıysa da kullanıcılarımızın yanında olacak şekilde kendimizi konumlandırıyoruz. Platformumuz, kullanıcıların üyelik işlemlerinden, alım-satım süreçlerine kadar her adımı daha rahat ve anlaşılır bir hale getirecek şekilde tasarlandı. Ayrıca, 7/24 erişilebilir canlı destek hizmetimiz, sağlam finansal altyapımız ve güvenilir teknolojimiz ile kripto varlık piyasasında kullanıcıların tüm gereksinimlerini uçtan uca karşılamak üzere yola çıktık. ‘Hero – Kahraman’ söylemi de buradan geliyor aslında biz burada doğru dokunuşlarla kullanıcıyı kahramanlaştırıyoruz. Deneyimli kullanıcılara ise güvenilir bir platformda hız ve pratiklik kazandıracağız. Sağladığımız kolaylıklar ve avantajlarla kısa süre içinde Türkiye’nin en çok tercih edilen borsaları arasında olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.