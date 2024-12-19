Fed'in mesajı sonrası kriptolarda düşüş! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ve Cordano son fiyatlar

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti. Söz konusu indirimle Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim oldu.

Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken 'daha temkinli' olacağını ifadeetmesi piyasalarda düşüşe yol açtı. Kripto paralarda da aşağı yönlü baskı görüldü.

Dünyanın en yüksek hacimli kripto parası Bitcoin 104.700 dolar seviyesinden yüzde 5,53 düşüşle 98.900 dolara kadar geriledi. Ardından 101 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Ethereum 3 bin 900 dolardan 3 bin 500 dolara kadar gerilerken, düşüş yüzde 10'u geçti. Dogecoin 0,39'dan 0,35'e gerilerken, Tether 1 dolar seviyesinde yatay kaldı.

Ripple 2,51 dolardan yüzde 12'ye yakın gerilemeyle 2,21'e kadar düştü. Cordano da 1,05 dolar seviyesinden yüzde 11,42 düşerek 0,93'e kadar geriledi.