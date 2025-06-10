Fransız banka Société Générale, dijital varlık iştiraki aracılığıyla halka açık, dolar destekli bir sabit coin piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Bankanın bu girişimi, onu Avrupa'nın stabil coin ihraç eden ilk büyük bankası yapacak.

SocGen'in kripto iştiraki SG-FORGE bugün yaptığı açıklamada, "USD CoinVertible" adlı yeni dijital para biriminin hem Ethereum hem de Solana blok zincirlerinde çıkarılacağını ve temmuz ayından itibaren halka açık olarak işlem görebilecek.

Açıklamaya göre, "USD CoinVertible" adı verilen kripto para sınır ötesi para transferi, döviz işlemleri ve teminat ile nakit yönetimi için kullanılacak, kripto borsalarında alınıp satılabilecek.

SG-FORGE, 2023 yılında Euro bazlı bir stablecoin piyasaya sürmüştü. Ancak web sitesine göre dolaşımda yalnızca 41,8 milyon Euro (47,62 milyon dolar) bulunuyor ve henüz yaygın olarak benimsenmedi.

CEO Stenger: Güçlü talep ve ihtiyaç var

SG-FORGE CEO'su Jean-Marc Stenger, düzenlenmiş dolar bazlı bir stablecoin için talep olduğunu söyledi.

Stenger, “Şu anda bu alanda bankacılıkla ilgili başka bir oyuncu yok . Hem şirketler, hem finans kurumları hem de kripto borsaları olmak üzere piyasadan aldığımız geri bildirim kesinlikle bu yönde. Kripto ve stablecoin alanında iyi düzenlenmiş, sağlam tekliflere çok ama çok güçlü bir ihtiyaç var" dedi.

Stenger, şirketin şu anda 15’ten fazla kripto para borsası ve müşteri olarak kabul edilen brokerlere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.