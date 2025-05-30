Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain (PSG), hazinesine Bitcoin eklediğini duyurdu. Kulüp, Bitcoin 2025 konferansında yaptığı açıklamada, 2024 yılında nakit rezervlerinin bir kısmını Bitcoin’e dönüştürdüğünü ve bu varlıkları hala elinde tuttuğunu doğruladı.

PSG’nin inovasyon kolu olan PSG Labs, tokenizasyon, DAO’lar, NFT’ler, stablecoin’ler, saklama çözümleri ve blok zinciri tabanlı oyunlara odaklanan Bitcoin girişimlerini desteklemeyi planlıyor.

Kulüp, bu girişimlere finansman sağlamanın yanı sıra dijital kanallarında pilot uygulamalar gerçekleştirme ve dünya genelinde 500 milyondan fazla hayranına erişim imkanı sunma gibi destekler de verecek.

İlk büyük spor kulüplerinden biri

PSG Labs Başkanı Par Helgosson, Bitcoin’in kulübün uzun vadeli dijital stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, PSG’nin bilançosunda BTC bulunduran ilk büyük spor kulüplerinden biri olduğunu vurguladı.

PSG’nin taraftar kitlesinin yaklaşık yüzde 80’inin 34 yaşın altında olması, kulübü yeni neslin finansal eğilimlerini benimsemeye yöneltti. Kulübün kripto yolculuğu 2018’de taraftar token’ı ile başlamış ve 2024’te bir blok zinciri doğrulayıcısı başlatmasıyla daha da derinleşmişti.

Kriptolar berlirsizliklerle sarsıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine yönelik tutumundaki belirsizliklerin artması ve bu durumun kripto para piyasasında kâr satışlarını tetiklemesiyle hem piyasa genelinde hem de Bitcoin fiyatında geri çekilmeler görüldü.

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 4,1 değer kaybetti ve 3 trilyon 462 milyar dolar seviyesine geriledi. Altcoin piyasa değeri ise 1 trilyon 329 milyar dolar seviyesine düştü.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte yüzde 1,8’lik geri çekilme ile 106 bin 23 dolar seviyesine geriledi.

Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 3,5 düşerek 2 bin 623 dolara indi.

XRP fiyatı yüzde 3,6 kayıpla 2,20 dolara, Solana fiyatı da yüzde 4,6 kayıpla 164,53 dolara düştü.

Öte yandan 29 Mayıs’ta spot Bitcoin ETF’leri 10 günlük net giriş serisini sonlandırarak 359 milyon dolarlık net çıkış gördü. Spot Ethereum ETF’leri ise giriş serisine devam ederek 91,93 milyon dolarlık net giriş kaydetti.