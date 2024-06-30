Garanti BBVA Dijital Varlıklar Genel Müdürü Abalı, kripto yasasını değerlendirdi

Türkiye'de kripto varlıklara dair ilk yasal çerçeveyi oluşturan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa ile kripto varlık piyasasında faaliyet göstermek isteyen işletmelere lisans zorunluluğu getirilirken, ekosistemi düzenleme yetkisi Sermaye Piyasası Kuruluna verildi.

Garanti BBVA Dijital Varlıklar Genel Müdürü Korcan Abalı, yasa ile ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yatırımlarda güven faktörünün önemli olduğunu ve bu açıdan düzenlemeyi çok önemli bulduklarını belirtti.

Garanti BBVA Dijital Varlıklar olarak uluslararası ve ulusal alanda sıkı denetlenen bir sektörden geldiklerini ifade eden Abalı, şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden itibaren kendi sınırlarımızı sanki bir düzenleme varmış gibi oluşturduk. Şimdi düzenlemeler tüm sektörü kapsayacak. Yatırımcının ve yatırımların üzerindeki koruma, kripto hizmet sağlayıcının sorumluluğunun tespitiyle artıyor. Bununla coin listeleme koşullarının sıkılaşması da beklenebilir. Biz genel olarak sektörün tokenizasyon gibi konularda büyüyebileceğini değerlendiriyoruz. Gelişmeleri de ikincil düzenlemeler ve uygulama esaslarının belirleyeceğini öngörüyoruz."​​​​​​​

Abalı, yasa kapsamında MiCA, BIS, SAB 121 gibi mevzuatlara, kurallara, dolaylı olarak bağlı olunması sebebiyle ön hazırlık yaptıklarını söyledi.

İkincil düzenlemelere değinen Abalı, şunları kaydetti:

"Vergi, raporlama, muhasebe standartları gibi konuların ikincil düzenlemelerle netleşmesini bekliyoruz. Süreçte ayrıca kripto yasası kadar Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, MASAK, Gelir İdaresi tarafından beklediğimiz ikincil düzenlemeler de önemli olacak. Bu gelişmelere göre ilerleyeceğiz."

"Yakın zamanda yeni coinler eklenecek"

Abalı, Garanti BBVA Kripto platformunda hali hazırda Bitcoin, Ethereum, Ethereum üzerinden ERC-20 token olarak USDC, Avax ile dolar ve çaprazlarla alım-satım yapıldığını belirtti.

Platforma yakın zamanda yeni coinler eklenebileceğini aktaran Abalı, "İşlem limitleri var ve güncel olarak Garanti BBVA Kripto mobil uygulamamız ve web sitemizde şeffaf bir şekilde ilan ediyoruz. Komisyon ücretlerini belirlerken müşterilerimizin görüşlerini, şirketimizin finansal hedeflerini, maliyetleri, vergilendirme koşulları gibi dinamikleri göz önünde bulunduruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Abalı, saklama hizmetine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Blokzincirde hak ve varlığın sahipliğini oluşturan özel anahtarları (kripto değişkenleri), özel donanımlarda (Hardware security modüle) oluşturuyoruz ve şifresi hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyor. Özel anahtarlardan şifrelenen açık anahtarlar ise banka hesabı gibi paylaşılabiliyor, blokzincirle ağ düğümleri aracılığıyla sıcak cüzdan üzerinden iletişime geçilerek işlemler gerçekleştiriliyor ya da gerçekleşen işlem bilgisi alınıyor. Bu şekilde Bitcoin, Ethereum ve Avalanche c-chain ağlarıyla bağlantımız var. Genel olarak tüm ERC-20 tokenları desteklemekle coin seçimi işlemlerini geçemeyen coinleri listelemiyoruz. Önümüzdeki dönemde Solana, Cardano, Polkadot gibi ağlarla, Chiliz, ASI gibi tokenları da listeleme süreçleri olumlu sonuçlanırsa desteklemeyi planlıyoruz."

Tüm süreçlerin yasal bir düzenleme varmış gibi oluşturduklarına dikkati çeken Abalı, Uptime Enstitüsünün Tier-4 standardına uyum sertifikasına sahip olan ve Türkiye'de yüksek yedeklikle işletilen Garanti BBVA'nın veri merkezlerini kullandıklarını kaydetti.

Abalı, kullanıcılar için üst düzey güvenlik sağlamak için çalıştıklarını ifade ederek, blokzincir teknolojileri için bunun dahi üzerinde özel şifrelenmiş alanlarda ve donanımlarla güvenlik sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Güvenlik konusuna ilişkin Abalı, şu bilgileri verdi:

"Yüksek yedeklilik, kısa sürede ve kayıpsız kesintiden dönüş hedefleri, uluslararası standartlar çerçevesinde veri güvenliği ve yönetişim standartları çerçevesinde denetimler, iç-dış güvenlik testleri, mobil tehdit savunma sistemleri, gözetim sistemleri, genel çözüm tasarımı denetimi, donanım güvenlik anahtarı güvenliği, FIPS-140-2 seviye 4 güvenlik donanımı standardı, müşterini sürekli tanıma, risk profiline, davranışlarına göre değerlendirme, coğrafi erişim, kaynağı ve hedefi takip, fraud kontrolleri, standart işlemci/onaycı kontrolleri gibi standartlara bağlı süreçlerimizle müşterilerimizin güvenliğini sağlıyoruz."

Kripto varlıkların kredi teminatı olarak gösterilmemesi

Abalı, Bitcoin, Ethereum gibi kriptolar için bankalarda yakın zamanda kredi teminatı sayılma konusunda bir gelişme olacağına dair bir işaret görmedikleri belirterek, "Stabil paralar ile tokenize edilmiş varlıklarla ilgili olarak sermaye piyasaları ve ticari hayatın dijitalleşmesi bağlamında bu tür uygulamaların gelmesi beklenebilir." diye konuştu.

Yasanın Türkiye'deki yerleşik bireyleri kapsadığını hatırlatan Abalı, çifte vatandaşlık dışında, yabancı bireysel müşterilerin işlem yapması halinde, kimlik doğrulama süreçleriyle ilgili MASAK'ın getireceği şartların etkili olacağını aktardı.

Abalı, "Kurumlar için de daha önce değerlendirdiğimiz bir durum olması sebebiyle kripto servis sağlayıcının ve saklamacının düzenlenmesinin dışında, Türkiye'de bu varlıkların mülkiyeti konusunun çok net olması ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde uluslararası kurumların, varlıklarının mülkiyetinin karşılıklı olarak garanti edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.