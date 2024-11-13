Gate.TR Gate.TR CEO’su Sönmez: Kripto varlıkların toplam değeri Google’ı geçti

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “ABD’de seçim sonuçlarının netleşmesinin hemen ardından Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi geldi. Tüm dünya Trump 2.0’a hazırlanırken kripto varlık piyasaları da blokzinciri ve kripto destekçisi yeni bir yönetimin potansiyel getirilerini hızlı bir biçimde fiyatlamaya başladı. Yine de, 2024'ün başından bu yana %85 değer kazansa da Bitcoin %300'ü aşan 2020 performansından henüz uzakta" dedi.

Kripto varlıkların toplam değeri Google’ı geçti

Geçtiğimiz hafta sonu neredeyse tüm önemli kripto varlıklarda yaşanan yükselişlerin etkisiyle Ethereum ağustos ayının başından bu yana ilk kez 3 bin dolarlık eşiği aştı ve 3.200 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Solana, üç yılın zirvesini kaydederek 210 dolar seviyelerini geride bıraktı ve piyasa değerini bir süreliğine 100 milyar dolara taşıdı. Donald Trump'a yakınlığıyla seçimin önde gelen isimlerinden birine dönüşen Tesla CEO'su Elon Musk'ın sempati duyduğu öncü memecoin DOGE de son ivmeyle üç yılın rekorunu kırdı.

Son dönemde kriptonun tüm önde gelen varlıklarına doğru genişleyen bir yükselişe tanıklık etmediklerini dile getiren Kafkas Sönmez, “Daha geniş bir yükseliş eğilimi kripto varlık piyasalarının sağlığı açısından da önem arz ediyor. CoinMarketCap verilerine göre 2,75 trilyon doları aşan kripto para piyasası toplam değeri, dünyanın en değerli halka açık dördüncü şirketi olan Google'ın değerini geride bırakıyor. Şayet talepler doğru yerden geliyorsa ve piyasanın şeffaf bir biçimde işlediğine inanıyorsak, bu yükselişin kriptonun daha geniş benimsenmesi açısından güçlü bir mesaj olduğunu söylemek yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.

Kripto ETF’ler yaklaşık 2 milyar dolar çekti

Kripto para piyasalarına düzeltme gelip gelmeyeceğine veya yükselişin sürüp sürmeyeceğine dair bilgi edinmek için talebin kaynağına odaklanmak gerektiğini söyleyen Kafkas Sönmez, “Bitcoin’in 2020 performansını yakalayabilmesi için henüz daha gidecek yolu var, ancak bu olumsuz bir haber değil. Zira 2020’ye kıyasla 2024’te kripto varlıklara erişim tahmin edemeyeceğimiz kadar çok arttı. Veriler, seçim haftasında, 3-9 Kasım tarihleri arasında yalnızca Bitcoin tabanlı borsa yatırım ürünlerine 1,98 milyar dolarlık net para girişi olduğunu gösteriyor. Bu girişlerde spot Bitcoin ETF’lerin payı ise 1,8 milyar dolar. Önümüzde ABD’den gelecek enflasyon verisinin yanı sıra, 14 Kasım son tarihi var. 14 Kasım, hedge fonların ve kurumsal yatırım yöneticilerinin üçüncü çeyrekte sahip oldukları varlıkları açıklamaları için son tarih. Geçtiğimiz çeyreklerde olduğu gibi, ABD’nin önde gelen bankalarının ve yatırım kuruluşlarının Bitcoin ve ilgili ürünlerdeki pozisyonlarını artırdırdığını görmek bir sonraki katalizör olabilir” diye konuştu.

“BTC’de hedef 200 bin, ETH’de 100 bin dolar”

Tüm piyasalara coşku getiren yükselişin Bitcoin ve diğer kripto varlıkların yakın ve orta vadedeki seviyelerine ilişkin beklentileri de güçlendirdiğine dikkat çeken Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Kimi görüşler Bitcoin'in bugünden sonra 60 bin dolar altında işlem görmeyeceğine, hep bu seviyenin üzerinde seyredeceğine yarı yarıya olasılık veriyor. Amberdata verileri, türev ve opsiyon piyasalarında listelenen 90 bin dolar - 100 bin dolar odaklı sözleşmelerin aracı kuruluşlara satıldığını öne sürüyor. Kriptoya dair yükseliş odaklı tahminleriyle tanınan Birleşik Krallık merkezli banka Standard Chartered ise Bitcoin’e ve Ethereum’a dair 2025 sonu tahmini şimdiden ikiye katlayarak sırasıyla 200 bin dolar ve 10 bin dolar seviyelerine çıkardı. StanChart’a göre kripto para piyasası 2026 sonuna kadar mevcut piyasa değerini dört katına taşıyarak 10 trilyon doları aşacak.

Gate.TR olarak yatırımcılarımıza, piyasa iyimserliğini korurken yaşanabilecek olası geri çekilmelerde paniğe kapılmamalarını, duygusal kararlar almamalarını, blokzinciri ve kripto teknolojilerinin ana akım teknolojiler ve finansal varlıklar olmaya her zamankinden çok daha yakın olduğunu hatırlamalarını öneriyoruz. Kripto piyasalarının fırsatlarını kaçırmak istemeyen yatırımcılar güvenli bir yatırım ortamında 200’den fazla paritede Türk lirası ile kolayca işlem yapabilirler.”