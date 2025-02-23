Gelecek ve İyi Parti'den istifa eden 3 milletvekili AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ve Ünal Karaman, Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı. Milletvekillerinin parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun partiye katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun'u rozetlerini takarak tebrik etti.
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.