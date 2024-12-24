GMSKRIPTO: 'Boğa sezonu riskleri yatırımcıları tehdit ediyor'

Kripto para dünyası, özellikle boğa sezonlarında büyük fırsatlar kadar önemli riskleri de beraberinde getiriyor. Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden itibaren süregelen yükseliş trendi, 2024 yılı itibarıyla Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesini aşmasıyla yeni bir boyuta taşındı. Ancak uzmanlar, kripto piyasasında bilinçsiz yatırımların büyük kayıplara yol açabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Yerli kripto borsası GMSKRIPTO, boğa sezonunun getirdiği risklere dikkat çekerek yatırımcıların güvenli platformlar ve bilinçli stratejilerle hareket etmesinin önemini vurguluyor.

GMSKRIPTO CEO'su Şeref Gümüş, “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Geçici Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde GMS Global Teknoloji AŞ ticari unvanıyla yer alıyoruz. Türkiye’nin önde gelen kripto para platformlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Boğa sezonunun risklerine karşı yatırımcıları bilinçli stratejiler geliştirmeye çağırıyoruz. Hem yerel hem de küresel çapta güvenli ve şeffaf bir yatırım deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Değerlerin hızla yükseldiği bu süreç, büyük fırsatlar sunduğu kadar önemli riskleri de barındırıyor. Kontrolsüz işlemler ve kısa vadeli projelere olan yönelim, yatırımcılar için ciddi kayıplar anlamına gelebilir. Amacımız, bu dönemde yatırımcılarımızı bilinçli hareket etmeleri konusunda yönlendirmek” dedi.

“Arkasında güçlü bir fikir ve teknoloji bulunan projelere yönelmek önemli”

Alphaquest ve Storible tarafından hazırlanan “2024 Dead Coin” raporuna göre, 2021 boğa sezonunda ortaya çıkan kripto projelerinin yüzde 72’si bugün faal değil. Bu projelerin büyük çoğunluğu, düşük işlem hacmi ve likidite sorunları nedeniyle yatırımcıların ilgisini kaybetti.

Bu duruma dikkat çeken Gümüş, şunları söyledi: “Boğa sezonlarında piyasaya çok sayıda kripto para projesi sürülüyor. Özellikle memecoin gibi dönemsel fenomenler, kısa vadeli kazanç arayan yatırımcıları cezbediyor. Ancak veriler, kripto projelerinin ortalama ömrünün yalnızca 3 yıl olduğunu gösteriyor. Bu nedenle yatırımcıların, arkasında güçlü bir fikir ve teknoloji bulunan projelere yönelmeleri büyük önem taşıyor.”

Gümüş, yatırımcıların bilinçli stratejiler geliştirmeleri gerektiğini belirterek, “Pump & dump gibi sahtecilik faaliyetleri hâlâ görülüyor. Yatırımcıların kripto influencer’ların yönlendirmelerine şüpheyle yaklaşmaları, detaylı araştırma yapmaları ve güvenilir platformları tercih etmeleri önemli. GMSKRIPTO olarak yatırımcıların güvenli, şeffaf ve düzenlemelere uygun bir platformda işlem yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

“Türkiye, kripto sahipliği açısından bölgedeki en güçlü ülkelerden biri”

Türkiye'nin kripto sahipliği açısından bölgedeki en güçlü potansiyele sahip ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Şeref Gümüş, GMSKRIPTO’nun hedeflerini şu sözlerle özetledi:

“İlk etapta Türkiye pazarında güven ve kullanıcı memnuniyeti inşa etmeye odaklanıyoruz. Ancak vizyonumuz, küresel çapta tanınan bir kripto para borsası olmak. Kullanıcılarımızın varlıklarını korumak için iki faktörlü doğrulama, soğuk cüzdan depolama gibi en güncel güvenlik teknolojilerini kullanıyoruz. Ayrıca finansal okuryazarlığı artıracak projeler üzerinde çalışarak, teknolojiye erişimi kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”

Şeref Gümüş, 2024 boğa piyasasını güvenli, şeffaf ve kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir platformda yaşamak isteyen herkesi GMSKRIPTO’yu keşfetmeye davet etti.