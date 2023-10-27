Icrypex token (ıcpx) arz oluyor

Türkiye’nin Avrupa’da iki ülkede VASP lisansına sahip kripto varlık platformu ICRYPEX, gerçek blok zinciri altyapısıyla oluşturduğu ve uzun süredir merakla beklenen ICRYPEX TOKEN’ı yüzde 20 indirimle ön satışa sunuyor. Metamask, Trust Wallet gibi merkeziyetsiz blok zinciri teknolojileriyle entegre, C-Chain akıllı sözleşmesiyle üretilen ve sayısız avantaj sunan ICRYPEX TOKEN, yatırımcıları için sunduğu uzun süreli büyüme odaklı token dağıtım yapısı ile dikkat çekiyor.

Blok zincir üzerinde stake ve işlem şeffaflığı ICRYPEX TOKEN’da

Kurulduğu günden bu yana kesintisiz bir şekilde hizmet veren, Türkiye’de ve globalde milyonlarca kullanıcıya dokunmuş ICRYPEX, yeniliklerine devam ediyor. Yıl içerisinde USDt, ETH, EURt gibi ondan fazla üründe stake imkânı sağlayan şirket, ICRYPEX TOKEN ile birlikte kullanıcılarına yeni benzersiz avantajlar sunuyor.

ICRYPEX TOKEN, Avalanche C-Chain ağında çalışan, Metamask, Trust Wallet gibi yaygın cüzdan servisleri ile entegre olabilen bir akıllı sözleşme. Ağ üzerinde stake edilen ICRYPEX TOKEN, ICRYPEX’in hali hazırda olan ve 2024 yol haritasında güçlü bir şekilde bahsettiği, Likidite Kazanç Paylaşımı (Liquidity Farming), İkili Yatırım (Dual Investment) ve onlarca yapılandırılmış finansal varlık için temel ürün olarak konumlandırılmış durumda. Diğer taraftan, ICRYPEX’in hali hazırdaki NFT platformu, 2024’te canlıya alınacak olan benzersiz cüzdan servisi için de ICRYPEX TOKEN merkez ürün olarak yer almakta.

Güçlü ve gerçekçi fonksiyonel kullanım alanları, anlamlı kurgulanmış token ekonometrisi sayesinde kontrol edilen ve yönetilen; stake ödül havuzu, ICRYPEX TOKEN’ın mevcut dolaşımdaki rakamları, gelecek emisyon arzı gibi girdiler Türk kripto para sektöründe örneğine az rastlanır cinsten. Yüzde 20 indirimli yapılacak ön satış sonrasında ön satış rezervinde kalan tokenlar ödül havuzuna aktarılacak ve sonrasında dolaşımdaki token sayısı daha kısıtlı olacak.

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer: ICRYPEX TOKEN teknolojik olarak katma değer sunuyor

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, ICRYPEX TOKEN’ı çıkarmalarındaki asıl amaçlarının kullanıcılar nezdinde katma değeri olan bir proje olmasını hedeflediklerinin altını çizerek, “Türkiye’deki varlığımızı sağlamlaştırdığımız bu dönemde, ICRYPEX olarak global entegrasyonlarımıza hız kazandırdık. Global kripto para ekosisteminde olan ürünleri de çok yakın süre içerisinde bünyemize entegre ederek ICRYPEX TOKEN’ın tüm bu hizmetlerde temel fonksiyonel ürün olmasını istedik. Çok yakında bir Avrupa ülkesinde daha lisansımız onaylanacak. Halihazırda dünyanın farklı coğrafyalarından müşteri alıyoruz, küresel ödeme hizmetleri aracıları ile çalışıyoruz. 2024 yılı, bu entegrasyonları hızlandıracağımız bir yıl olacak. Bu sebeple ICRYPEX TOKEN için doğru şartların oluştuğunu ve doğru zamanın geldiğini düşünüyoruz.” dedi.