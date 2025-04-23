İlk çeyrekte altının performansı, Bitcoin'i geride bıraktı

Kripto varlık piyasalarında yılın ilk üç ayının etkisi, yeni yayımlanan rakamlarla ortaya çıktı. ABD’de Donald Trump yönetiminin ilk icraatlarıyla şekillenen piyasa koşulları, kripto para piyasalarında hem işlem hacimlerine hem de toplam değere olumsuz etki etti. Derlenen son veriler, ilk çeyrekte 3,8 trilyon dolarla rekor kıran toplam kripto para piyasası değerinin, çeyreği en yüksek seviyesinin %18,6 altında kapattığını gösterdi. Bitcoin'in %11,8 gerilediği yılın ilk üç ayında Ethereum da 2024 kazanımlarının tamamını kaybetti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “Bitcoin'in 106 bin dolar seviyelerini aşarak tüm zamanların rekorunu yenilediği ocak ayından mart ayına kadar, piyasada pek çok dinamik değişti. Piyasalara yön veren başlıca konu ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ticaret ortaklarına yönelik tarife kararları ve bu konuda süren belirsizlikler oldu” dedi.

Altın ve ABD tahvilleri, Bitcoin’i solladı

Verilere göre Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, ilk çeyrekte 2021’in başından bu yana görülmemiş bir seviye olan %59,1’e kadar yükseldi. Ancak çeyrek sonunda Bitcoin’in kapanışı 88.400 dolar seviyelerinde gerçekleşti. Bu sırada ons altın, ilk çeyrekte %18 değer kazanarak en iyi performans gösteren varlık sınıfı oldu. Uzun vadeli tahvillerin de Bitcoin’i performans açısından geride bıraktığı ilk çeyrekte; ABD merkez bankası Fed'in çekimser söylemleri ve gümrük tarifelerinin potansiyel enflasyonist etkisi riskli varlıklarda yükselen dalgalanmaları da beraberinde getirdi.

Korku göstergesi olarak kabul edilen VIX volatilite endeksinin nisan ayının başında 4,5 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını kaydeden Emre Yetişkin, “ABD hisse senetleri başta olmak üzere pek çok riskli varlıkta görülen düşüş trendi, merkezi borsaların işlem hacimlerine de yansıdı. Ticaret hacimlerinin ilk 3 ayda, çeyreklik bazda %16'dan fazla gerilediği bu dönem, yatırımcıların belirsizlik döneminde 'bekle ve gör' yaklaşımı sergilediğini ve işlem sıklığını azalttığını kanıtlıyor" diye konuştu.

Gözler yılın ikinci yarısına çevrildi

İkinci çeyreğe ilişkin analizlerde kısa vadeli dalgalanmaların süreceğine yönelik beklentilerin öne çıktığını belirten Emre Yetişkin, “Mevsimsel etkilerin yön vereceği ikinci çeyreğin sonlarına doğru piyasa hareketlerinde istikrarın geri kazanılması bekleniyor. Teknik göstergeleri ve piyasa koşullarını temel alan analizlere göre temmuz ve eylül dönemi için, yani yılın ikinci yarısından itibaren güçlenme beklentisi hakim. Donald Trump yönetiminin tarife pazarlığına girişen ülkelerle masaya oturması, dünyayı hiç kimsenin kazanamayacağı bir ticaret savaşından kurtarabilir. Küresel konjonktürdeki iyileşme, Trump'ın ticaret ortaklarına yönelik tavrındaki yumuşama, özellikle teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelecek iyi haberler, piyasalardaki paniği yatıştırarak risk iştahını artırabilir” ifadelerini kullandı.

“Geçmişe dönük veriler toparlanmaya işaret ediyor”

Yılın ilk çeyreğindeki performansın tarihsel verilerle de uyumlu olduğunu hatırlatan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Geçmişe dönük veriler, kripto varlık piyasalarında ilk çeyrekte düzeltmelerin yaşandığını ve piyasaların genellikle ikinci çeyrekten itibaren istikrara kavuştuğunu ortaya koyuyor. Örneğin bitcoin, Mart 2020’de 10 bin dolardan 3.850 dolara kadar gerilemişti. Aynı yılın mayıs-haziran aylarında ise 6 bin - 7 bin dolar seviyelerindeki konumunu geri kazanmıştı. Her dönem kendi trendlerini oluşturuyor olsa da tarihsel verilerin kalıplaşmış yatırımcı davranışlarını yansıttığını göz ardı etmemek gerekiyor. Uzun vadeli yatırıma odaklananlar; hikayesine inandıkları, teknolojisine güvendikleri, dalgalanmalara rağmen topluluğuyla iletişimini koparmayan kripto varlıklarda yeni fırsatlar keşfedebilir. WhiteBIT TR, 500’ü aşkın işlem çiftiyle hem başlangıç seviyesindeki hem de ileri seviyedeki yatırımcılar için ideal bir platform sunuyor. Dolar maliyet ortalaması olarak bilinen uzun vadeli biriktirme stratejilerini Oto-Yatırım isimli çözümüyle kripto varlıklara taşıyan WhiteBIT TR, kullanıcılarını her piyasa koşuluna hazırlamaya ve finansal açıdan güçlendirmeye devam edecek.”