İlker Karacan, Orderly Network’ün Türkiye Ülke Direktörü oldu

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Bitci’de Pazarlama Müdürü olarak görev yapan İlker Karacan, global Web3 şirketlerinden Orderly Network’ün Türkiye Ülke Direktörü oldu.

Omnichain altyapısı üzerine inşa edilen Orderly Network, Web3 üzerinde alım-satım işlemleri için herhangi bir aracıya veya merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan likidite sağlanabilen bir katman olarak öne çıkıyor.

Herkese açık bir DeFi geleceğine odaklanan Orderly Network; geliştiricilerin, zincirler arası köprü teknoloji aracılığıyla yatırımcılara kapsamlı bir finansal ürün yelpazesi oluşturabilmesine imkân tanıyor.

Kariyerinde; The Gang ve Tick Tock Boom ajanslarında yeni medya uzmanı olarak, NFT ve Metaverse trendleriyle Web2 markalarının Web3 dünyasında etkili bir şekilde konumlandırılmasına katkıda bulunan İlker Karacan, YapıKredi Bankası’nın Brandverse Awards 2022’de ödül alan ilk NFT projesinde de bağımsız danışman olarak yer aldı. TECNO markasıyla Türkiye’nin ilk metaverse lansmanını gerçekleştiren Karacan, son olarak Bitci’de Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Bundan böyle Orderly Network’ün başarısı için sorumluluk alacak olan İlker Karacan, şirketin Türkiye pazarındaki konumunun güçlenmesi adına yürütülen çalışmalara öncülük edecek.