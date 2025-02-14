Japon Remixpoint’ten dev kripto hamlesi! Varlıklarını yüzde 8.000 artırdı

Japon enerji danışmanlık firması Remixpoint, kripto varlıklarını hızla artırarak dikkat çekti. Coindesk'in haberine göre, şirketin 31 Aralık 2024'te sona eren dokuz aylık dönemdeki kripto para varlıkları yüzde 8.000’den (80 kat) fazla artış gösterdi. Remixpoint, 31 Mart 2024’te 68 milyon yen olan kripto varlıklarını, yıl sonunda 5,8 milyar yene çıkarmayı başardı.

Şirket, bugün yaptığı bir sunumda elindeki güncel kripto varlıkların değerini paylaşmadı ancak 13 Şubat 2025 itibarıyla toplam 9 milyar yenlik kripto varlığı satın aldığını duyurdu. Remixpoint, Japon yeninin değer kaybına karşı bir önlem olarak Bitcoin (BTC) yatırımlarına yöneldiğini ve bu stratejiyle kripto para birimi işlem hizmetleri sunma hedefi taşıdığını belirtti.

Remixpoint’in kripto yatırımı stratejisi, Japon yatırım şirketi Metaplanet’in Nisan 2024’te BTC yatırım programını duyurmasının ardından izlediği yolu hatırlatıyor. Metaplanet, bu hamlesiyle hisse senetlerinde birkaç bin katlık bir artış yaşamıştı.

Enerji danışmanlığı alanında faaliyetlerini sürdüren Remixpoint, Bitcoin yatırımlarını çeşitlendirme ve finansal hizmetler sunma hedefleriyle genişlemeyi sürdürüyor. Şirket, 10 milyar yenlik kripto varlığı hedefini yakalamaya oldukça yaklaştığını vurguladı.