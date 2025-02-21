Kanye West kendi kripto parasını çıkarıyor! İşte YZY Token...

ABD’li ünlü rapçi ve moda girişimcisi Kanye West, sahne adıyla Ye, finansal sansüre karşı kendi kripto para birimi "YZY"yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Projeye yakın kaynakların CoinDesk’e verdiği bilgilere göre, YZY token, Ye'nin daha önce kendisiyle iş ilişkisini sonlandıran platformlara bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

YZY Token’ın dağılımı ve amacı

Ye’nin piyasaya süreceği YZY token, onun finansal bağımsızlığını destekleyecek bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Token’ın dağılımı şu şekilde planlanıyor:

* %70’lik kısmı Ye’nin şahsına ayrılacak

* %10’luk kısmı likidite sağlamak için kullanılacak

* %20’si yatırımcılara tahsis edilecek

Bu dağılım, Ye’nin kripto para birimini yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kişisel finansal gücünü artıran bir mekanizma olarak kullanmayı hedeflediğini gösteriyor.

Kanye West ve finansal sansür

Ye’nin bu hamlesi, son yıllarda yaşadığı finansal engellerin ardından geldi. 2022’de yaptığı bir röportajda Adolf Hitler’e övgü dolu sözler sarf etmesi ve Yahudi topluluğu da dahil olmak üzere bazı gruplara yönelik sert söylemler kullanması, ünlü rapçiyi büyük markaların gözünden düşürdü.

Adidas, Balenciaga ve bağlı olduğu yetenek ajansı CAA, Ye ile iş ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrıca, Ye’nin online satış yaptığı Shopify gibi platformlar da onunla çalışmayı bırakmıştı. Bu yeni kripto projesinin, Ye’ye finansal bağımsızlık kazandırmak ve merkezi finans kuruluşlarından bağımsız bir sistem oluşturmak amacı taşıdığı düşünülüyor.

Kripto dünyasında Kanye West etkisi

Kripto para piyasası, ünlü isimlerin girişimleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Elon Musk’ın Dogecoin (DOGE) ile olan ilişkisi büyük dalgalanmalara neden olmuştu. Ye’nin YZY token’ı da benzer şekilde piyasalarda hareketlilik yaratabilir.

Ancak, projenin ne zaman hayata geçeceği ve hangi blok zinciri altyapısını kullanacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Kripto uzmanları, Kanye West’in skandallarla dolu geçmişinin, token’a olan güveni etkileyebileceği görüşünde.

Önümüzdeki günlerde YZY token’ın piyasaya sürülmesiyle birlikte, Ye’nin kripto dünyasındaki etkisi daha da netlik kazanacak.