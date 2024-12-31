Karadağ duyurdu! Kripto para şirketi kurucusu Do Kwon ABD'ye iade edildi

Karadağ, geçen yıl dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'u ABD'ye iade ettiğini duyurdu.

FBI yetkililerine teslim edildi

Karadağ Emniyet Müdürlüğü, Mart 2023'te Karadağ'da "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan yakalanan ve dört aylık hapis cezasının ardından göçmen gözetim merkezinde tutulan Do'nun iade sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Do'nun Interpol görevlileri eşliğinde başkent Podgorica'daki havalimanına getirildiği ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Do hakkında ABD'de hukuki bir sürecin işlediğine işaret edilen açıklamada, iade işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

ABD, Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.

Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te de "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Terraform Labs şirketi de ocakta ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

ABD ve Güney Kore tarafından iadesi talep edilen Do'nun durumu Karadağ'daki Yüksek ve Temyiz mahkemelerinde birçok kez görüşülmüş, iade taleplerine yönelik verilen kararlar mahkemeler tarafından bozulmuştu.

Do Kwon kimdir?

Yazılım mühendisi ve girişimci olan Do Kwo, 6 Eylül 1991’de Seul, Güney Kore’de dünyaya geldi.

Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi eğitimi alan Kwon, Microsoft ve Apple’da kısa süreli çalışmaların ardından 2018’de Terraform Labs’i kurdu.

Terraform Labs, algoritmik stabil kripto para birimi TerraUSD (UST) ve Luna’yı geliştiren şirket olarak tanındı. Ancak Mayıs 2022’de TerraUSD ve Luna’nın çöküşü, kripto piyasasında milyarlarca dolarlık kayba neden oldu ve Kwon’u uluslararası yasal sorunlarla karşı karşıya bıraktı.

Do Kwon, TerraUSD ve Luna’nın çöküşünün ardından Güney Kore, ABD ve Singapur’da dolandırıcılık, menkul kıymet sahtekarlığı ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Kwon, 23 Mart 2023’te Karadağ’ın Podgorica Havalimanı’nda sahte Kosta Rika ve Belçika belgeleriyle yakalandı. Dubai’ye gitmeye çalışırken tutuklandı.