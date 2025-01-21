Katman-2 blokzinciri yeni dönemde kurumsal finans için likidite kaynağı olacak

Kurumsal şirketlerin blokzinciri benimsemesinin hız kazanacağına dair beklentilerle şekillenen 2025'in bu alandaki ilk önemli haberlerinden biri, toplam kilitli değer bakımından dünyanın en değerli beşinci Katman-2 blokzinciri olan Mantle’den geldi. Katman-2 blokzinciri ağı Mantle Network’ün ve Ether likit staking protokolü mETH’nin sahibi Mantle, zincir üstü finans için en büyük sürdürülebilir merkez olmaya dair yeni vizyonunu paylaştı.

Blokzinciri, yeni döneminde kurumsal odaklı zincir üstü finansman çözümleriyle zincir üstü finansı yeniden tanımlayarak bankacılığın geleceğine güç vermeyi ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu yoluyla gelişmiş bir getiri ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Merkeziyetsiz ve merkezi finansın birlikte çalışabilirliğine odaklanıyor

Mantle, Temmuz 2023’te duyurulan ve 2 milyar doları aşkın toplam kilitli değerle dünyanın en büyük 5. Katman-2 blokzinciri konumunda yer alıyor. Ana ağda devreye aldığı 250’yi aşkın protokolle Pendle Finance, Ethena Labs ve CatizenAI gibi projelere güç veren Mantle, 1,6 milyar dolardan fazla toplam kilitli varlıkla en büyük 4. Ethereum likit staking protokolü mETH ve cmETH isimli 5. en büyük Ethereum likit restaking tokeninin de geliştiricisi olarak konumlanıyor. mETH staking protokolüyle kullanıcıların sermaye verimliliğini iyileştiren ve Ethereum sahipliğini ödüllendiren Mantle, kurumsal sermayenin verimliliği için merkeziyetsiz ve merkezi finansın birlikte çalışabilirliğine odaklanıyor.

Yeni vizyona ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Mantle yetkilisi Jordi Alexander, “Geleneksel finans sistemi dijital çağ için inşa edilmedi. Küresel finansın geleceğinin zincir üzerinde olacağına inanıyoruz. Kurumsal düzeydeki altyapıyı blokzincirinin sunduğu avantajlarla birleştirerek, Mantle’nin yerleşik güçlerinin ötesine geçerek, hem geleneksel hem de merkeziyetsiz piyasalarda sorunsuz kurumsal sermaye akışları için sağlam bir temel oluşturuyoruz. 2025’te mETH protokolü ve FBTC, yeni ekosistemlerdeki entegrasyonları genişleterek ve kurumsal dağıtım ağlarını güçlendirerek mevcut başarısını ileri taşıyacak” dedi.

Bitcoin ve Web3 inovasyonuna da öncülük ediyor

Ethereum tabanlı bir Katman-2 blokzinciri olmasının ve staking/restaking alanındaki uzmanlığının ötesinde, Bitcoin’in merkeziyetsiz finansa taşınmasına da öncülük eden Mantle’nin geliştirdiği Bitcoin’e sabitlenmiş çok zincirli bir varlık olan FBTC’nin, 1,2 milyar doların üzerinde kilitli toplam değere ulaştığı biliniyor. Bybit Web3, OKX ve Ethena Labs gibi şirketler tarafından desteklenen FBTC, Bitcoin’i değer deposu işlevinin ötesine taşıyarak dinamik ve getiri üreten bir varlığa dönüştürüyor.

Mantle’nin ayrıca Polychain Capital ve Dragonfly Capital gibi önde gelen girişim sermayedarları tarafından desteklenen ve DeFi, GameFi ve yapay zeka alanlarındaki girişimlere kaynak sağlayan 200 milyon dolarlık sermaye havuzuna sahip Mantle EcoFund ile 30’dan fazla projeyi desteklediğini de hatırlatan Jordi Alexander, “Gerçek dünya varlığı (RWA) teknolojisinin liderleri Agora ve Ondo ile kurduğumuz ortaklıkların yanı sıra, Bybit ile sahip olduğumuz güçlü bağlar, Mantle’nin kurumsal odaklı ürünler ve sağlam finansal çözümler sunma konusundaki yeteneğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.

İstikrarı güçlü hazinesiyle sağlayacak

Yeni dönemde kurumsal finans için likidite zincirine dönüşmeyi hedefleyen Mantle’nin istikrarlı büyümesinin güçlü hazinesinden geldiğini vurgulayan Jordi Alexander, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Agora AUSD, Athena USDe, Ondo USDY ve EigenLayer restaking ile kurduğu varlık ortaklıkları kuran Mantle Treasury, ekosistemdeki en büyük topluluğun sahip olduğu hazine olarak öne çıkıyor. Mantle Treasury, 4,3 milyar doların üzerindeki yönetilen varlığıyla Mantle Network’ün sürdürülebilir getiri, derin likidite ve finansal faydayı artırma yeteneklerini destekliyor.

2024’te Mantle, mETH Protocol ve Mantle Network’ün kendi kategorilerinde elde ettikleri başarılarla yeni zirvelere ulaştı. 2025’te Mantle’nin stratejik yol haritası üç temele odaklanıyor. Mantle Network’ü kurumsal finans için birinci sınıf likidite zincirine dönüştürmek, SocialFi ve PayFi için yapay zeka odaklı finansal uygulamaları genişletmek, kurumsal ürünler ve gerçek dünya varlık tokenizasyonu yoluyla gelişmiş bir getiri ekosistemi oluşturmak.”