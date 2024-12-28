Kırmızı bültenle aranıyordu: Terra Luna'nın geliştiricisi Do Kwon ABD'ye iade edilecek

Geçen yıl dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'un ABD'ye iade edileceğini Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic duyurdu.

Bozovic, Do'nun ne zaman iade edileceği konusun bir açıklama yapmadı.

Kwon, Terra LUNA'nın çöküşüne, tarihin en büyük kripto para yıkımlarından birine neden olmuştu. LUNA'nın değeri 120 doları görmüştü. Fakat daha sonra değeri yok denecek seviyeye düştü.

Avukatları açıklama yaptı

Do'nun avukatları Goran Rodic ve Marija Radulovic iade haberini ulusal basından öğrendiklerini kaydederek, kararın öncelikle müvekkilleri ve kendilerine iletilmesi gerektiğini savundu.

Kararın kendilerine iletilmesi için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunduklarını ifade eden avukatlar, başvurunun Adalet Bakanı tarafından reddedildiğini ileri sürdü.

Kırmızı bültenle aranıyordu

ABD, Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.

Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te de "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Terraform Labs şirketi de ocakta ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

İki ülke de iadesini talep etti

ABD ve Güney Kore tarafından iadesi talep edilen Do'nun durumu Karadağ'daki Yüksek ve Temyiz mahkemelerinde birçok kez görüşülmüş, iade taleplerine yönelik verilen kararlar mahkemeler tarafından bozulmuştu.

Adalet Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, Do'nun iki ülkeden birine iadesi için şartların uygun olduğunu ve nihai kararın Adalet Bakanı Bozovic'e ait olduğu kaydedilmişti.

Do Kwon kimdir?

Yazılım mühendisi ve girişimci olan Do Kwo, 6 Eylül 1991’de Seul, Güney Kore’de dünyaya geldi.

Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi eğitimi alan Kwon, Microsoft ve Apple’da kısa süreli çalışmaların ardından 2018’de Terraform Labs’i kurdu.

Terraform Labs, algoritmik stabil kripto para birimi TerraUSD (UST) ve Luna’yı geliştiren şirket olarak tanındı. Ancak Mayıs 2022’de TerraUSD ve Luna’nın çöküşü, kripto piyasasında milyarlarca dolarlık kayba neden oldu ve Kwon’u uluslararası yasal sorunlarla karşı karşıya bıraktı.

Do Kwon, TerraUSD ve Luna’nın çöküşünün ardından Güney Kore, ABD ve Singapur’da dolandırıcılık, menkul kıymet sahtekarlığı ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Kwon, 23 Mart 2023’te Karadağ’ın Podgorica Havalimanı’nda sahte Kosta Rika ve Belçika belgeleriyle yakalandı. Dubai’ye gitmeye çalışırken tutuklandı.