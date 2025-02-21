Kripto borsası Bybit hack'lendi, 1,5 milyar dolarlık Ethereum 'uçtu'

Dünyanın en büyük kripto borsalarından Bybit'in CEO'su Ben Zhou, borsanın hack'lendiğini açıkladı.

Zhou, hackerın bir ETH soğuk cüzdanının kontrolünü ele geçirdiğini, kriptoyu bilinmeyen bir adrese aktardığını açıkladı.

Bybit'in cüzdanındaki 400 binden fazla ETH'nin transfer edilmesiyle hack'lenme olayı ortaya çıktı. Hırsılzığının boyutunun 1,46 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Olayın ardından Ethereum'un piyasa fiyatı yüzde 4'ten fazla düştü.

'Diğer cüzdanlar güvende'

Bybit'in CEO'su, diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğunu, para çekme işlemlerinin normal şekilde devam ettiğini duyurdu.

Hackin hemen ardından 30 dakikada yaklaşık 200 milyon dolar değerinde Lido Staked Ether (stETH) satıldı. Bu da Ethereum'un piyasa değerini daha da etkiledi.