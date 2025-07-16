Kripto düzenlemeleri reddedildi, Bitcoin sert düştü

Bitcoin haftaya 123 bin doları aşarak başladı ancak ABD Kongresi’ndeki yasa tasarılarının reddedilmesiyle 115 bin dolara kadar geriledi.

Fiyatlardaki geri çekilmenin temel nedeni, ABD Kongresi’nde “Kripto Haftası” kapsamında görüşülen üç kritik yasa tasarısının usul oylamasında reddedilmesi oldu. Demokrat ve Cumhuriyetçi üyelerin ortak karşı çıkışı, piyasalarda yasal çerçevenin netleşmesi yönündeki beklentileri zayıflattı ve yatırımcı güvenini sarstı.

Düzenleme umudu zedelendi

Reddedilen tasarılar arasında, stabilcoin’ler için bir yasal çerçeve oluşturulması, Bitcoin gibi dijital varlıkların “emtia” olarak tanımlanması ve ABD Merkez Bankası’nın dijital dolar benzeri bir para birimi geliştirmesinin yasaklanması gibi kritik başlıklar yer alıyordu.

Özellikle stabilcoin’lerin yasal zemine oturtulması, kripto paraların finansal sistemle entegrasyonu açısından önemli bir adım olarak görülüyordu. Aynı şekilde Bitcoin’in emtia olarak sınıflandırılması, regülasyon netliği açısından piyasaya yön veren bir gelişme olabilirdi. Her üç tasarının da beklenmedik şekilde geri çevrilmesi, piyasalarda hayal kırıklığı yaratarak risk iştahını düşürdü.