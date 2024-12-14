Kripto ekosisteminin kalbi, Cryptonight by WhiteBIT TR’de attı

Kripto dünyasının heyecan verici yolculuğunda yeni bir sayfa daha açıldı. Kripto borsası WhiteBIT TR, 13 Aralık’taki “Cryptonight by WhiteBIT TR” etkinliği ile yatırımcıları, sektör liderlerini, karar vericileri, kurum ve medya temsilcilerini, işletme sahiplerini bir araya getirdi. Six Senses Kocataş Mansions’da düzenlenen etkinlikte, kripto sektörünün geleceği, regülasyonlar ve etkileri üzerine sunumlar yapıldı, panel oturumları gerçekleştirildi. 200’ü aşkın katılımcı, Türkiye’deki düzenlemeler ve sektörel gelişmeler hakkında bilgi alışverişi yapmak için dinamik bir zeminde buluşurken, sektör uzmanlarıyla yeni bağlantılar kurma fırsatı yakaladı. Kripto ekosisteminin bugününün ve yarının ele alındığı etkinlik partiyle sona erdi.

Bitcoin’de 150 bin dolar beklentisi

Kripto sektörünün kalbinin attığı gecede etkinliğin açılış konuşmasını yapan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “Kripto para sektörü 2024’ü çok hareketli geçirdi. Halving vardı, ardından ABD seçimleriyle piyasada böyle bir yükseliş bekliyorduk. Beklediğimiz oldu, Bitcoin 6 haneli dolar rakamlarıyla konuşuluyor. Bunun da başlangıç olduğu, 150 bin dolar seviyesine geleceği öngörülüyor. Bitcoin seneyi güzel kapattı, 100 bin dolar bandını aştı. Bu çok önemli bir aşamaydı. Şu anda arzı sınırlı, talep devam ediyor. Böyle devam edeceğine inanıyorum. Ama temennim yavaş yavaş artsın diğer para birimlerine de yer versin. Sektör açısından Bitcoin’in 6 haneli rakamlarda seyredip, alt coinlere de fırsat vermesi en olumlu temennimdir” dedi.

Finansın merkezi olma hedefi

Yetişkin, “Bizim için önemli olan SPK’nın yaptığı lisanslama sürecidir. Bu ABD seçimlerinden daha değerlidir. Çünkü artık uzun vadede Türkiye’deki kullanıcıların kripto varlıklarını bankalarda saklayacağını ve lisanslama olacağını gösteriyor. Türkiye’nin Orta Doğu’da konumu önemli, biz de burada finansın merkezi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘SPK düzenlemeleri kripto paraya ilgiyi artıracak’

6 ay içerisinde 100 bin kullanıcıya ulaştıklarını belirten Yetişkin, “Sermaye Piyasaları Kurulu’nun (SPK) yeni düzenlemeleri kripto paralara ilgiyi artıracaktır. Çünkü böylece kurumsal oyuncular kripto para sektöründe rahat işlem yapabilecek. Kripto varlıklarını saklayıp, ticaretini geliştirebilecekler. Bu da sektörü geliştirecek olan bir adımdır. WhiteBIT şu anda lisanslama sürecinde, sermaye artışları, ekip kuruluşu, kripto varlıkların Türkiye’de saklanmasına yönelik anlaşmalar gibi üzerine düşeni yapıyor. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Tabi ki sosyal sorumluluk projelerimiz de olacak. Türkiye’de, Türk anonim şirketi olarak hayatımıza devam edeceğiz. 2025 yılı bizim için önemli, finans sektörü kripto para sektörüne kayıyor. Önümüzdeki yıl da kripto paranın çok fazla konuşulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Bütçenize göre yatırım yapın’

Yetişkin, “Yatırımcılar bütçelerine göre yatırım yapsın. Risk analizinden sonra kendilerini finanse edebilecekleri şekilde yatırım yapmalarını önerebilirim. Herhangi bir coin alın, satın demiyorum bu doğru olmaz. Herkes biraz birikimini kripto olarak kenara atarsa bence fayda sağlar” dedi.

WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Birol ise “Bu akşam 2 yıl önce yola çıktığımız Türkiye’deki kripto varlık platformu WhiteBIT TR’nin bir anlamda lansmanını yapıyoruz diyebiliriz. Kendi sektörlerinde lider olan kuruluşların yöneticileri, farklı alanlarda sektörün gelişimine katkı sunmak isteyen kişiler ve kurum temsilcilerini ağırlıyoruz. Çıktığımız yolculukta bu piyasada varlığımızı sürdürme niyetimiz, varlığımız, geleceğe bakışımız, piyasadan beklentiler üzerine görüşlerimizi paylaşacağız. Kendimizi anlatmak, kullanıcılar ve iş ortaklığı yapacağımız firma temsilcilerinin görüşlerini almak ve birlikte vakit geçirmek istedik. O nedenle bu geceyi düzenledik” diye konuştu.

‘Türkiye’deki regülasyon ve kanunlara uyum konusunda azami gayret sarf ediyoruz’

Kendilerini rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerin başında güven ve hız geldiğini aktaran Birol, “Piyasadaki regülasyonların tanımlanması, düzenlenmesi teknolojinin ötesinde kullanıcıya güven vermesi açısından önemli. Dünyada ve Türkiye’de kripto varlıklara olan ilginin artığını görüyoruz. Bu da sektörün büyümesine, yeni projelerin gelişmesine imkan sağlıyor. Biz de Türkiye’den çıkacak globalde kendine yer edinecek projelere katkı da bulunmak istiyoruz. Teknolojik ve ticari açısından güvenimiz tam. Büyük bir titizlik ve disiplinle Türkiye’de yürürlükte bulunan regülasyon ve kanunlara uyum konusunda azami gayret sarf ediyoruz. SPK’nın yeni düzenlemeler, sektörün gelişimine katkı sağlayacaktır. Zaman içerisinde oluşacak ihtiyaçlara göre SPK’nın gerekli düzenlemeleri yaparak önünü açacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Birol, “Türkiye, dijital transformasyon konusunda ve gelişen dünya içerisinde ciddi bir rol oynuyor. Hızlı bir adaptasyon süreci var. Bu anlamda Türkiye’de kripto varlıklara duyarlı olan yatırımcı kesimi oldukça geniş. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Ülkemiz kripto varlıkların gelişimine katkı sağlayan önemli ülkelerden biri. Dolayısıyla burada faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

‘Türkiye bu sektörde gerçek bir lider konumunda’

Türkiye’nin kripto varlık ekosistemindeki önemini vurgulayan WhiteBIT CEO’su Volodymyr Nosov da etkinliğe video konferansla katıldı. Nosov mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu yıl WhiteBIT’teki işlem hacmi 2,3 trilyon dolar gibi inanılmaz bir tutara ulaştı. Buna en önemli etken güvenlik açısında dünyanın en güvenli birinci borsası olarak bilinmemizden olabilir. Bizi gerçekten gururlandıran şey blok zinciri ve kripto para alanında muazzam bir potansiyele sahip Türkiye’de elde ettiğimiz ortak başarıdır. Türkiye bu sektörde gerçek bir lider konumunda. Stabil kripto para işlem hacminde birinci sırada. MENA bölgesindeki en büyük kripto pazarı olarak kripto ekosisteminde ise liderler arasında en büyük 7 pazar arasında. Yalnızca 6 ay içerisinde 100 bin yeni kullanıcı ailemize katıldı. Kullanıcılarımıza 330’dan fazla dijital varlık ve 440 işlem çifti sunuyoruz. En büyük Türkiye bankalarıyla stratejik ortaklık kurduk. Trabzonspor’a resmi sponsor olduk. Bu sadece bir başlangıç, gelecekte yeni projeler, başarılar ve yeniliklerin olacağına güvenimiz tam.”

Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren WhiteBIT Vice President Alexei Kovalov, kripto ekosistemine dair şu sözleri kaydetti: “Türkiye, kripto varlık piyasasında büyük bir ülke. Birçok aktif uygulama ve kullanıcı var. Şunu biliyor musunuz? Türkiye’de nüfusun yüzde 43,2’si kripto para kullanıcısı. Biz de iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz.”