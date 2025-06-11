Kripto fonlarına mayıs ayında 7 milyar dolar giriş

Kripto fonlarında tutulan varlık miktarı, mayıs ayında yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte 167 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

Morningstar'ın 294 kripto fonuna ilişkin verileri, bu fonların geçen ay aralık ayından bu yana en yüksek seviye olan 7,05 milyar dolar net giriş aldığını ve yönetim altındaki toplam varlıkları 167 milyar dolara çıkardığını gösteriyor.

Coin Bureau kurucusu ve analisti Nic Puckrin, “Doların değer kaybedeceği öngörülüyor. Tahvil getirileri yükseliyor, hisse senedi piyasaları belirsiz. Ancak bitcoin güçlü duruyor gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Aether Holdings'ten Lin ise “Kripto fonlarına akışlar muhtemelen sürecek, ancak bu kez daha dengeli bir hızla. ETF'lerin piyasaya sürülmesinden sonra yaşanan ilk dalga yerini istikrara bırakıyor” dedi.

CoinShares verilerine göre, mayıs ayında bitcoin fonları 5,5 milyar dolar, ether fonları ise 890 milyon dolar net giriş aldı. Uzmanlar, bu verilerin dijital varlıkların artık kurumsal yatırımcı portföylerinde kalıcı bir yer edinmeye başladığını gösterdiğini belirtiyor.