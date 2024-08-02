Kripto para borsalarının SPK’ya başvuru süresi doluyor
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), kripto para borsalara verdiği süre bugün doluyor. Türkiye’de 10 milyona yakın kullanıcısının olduğu tahmin edilen kripto para piyasasında regülasyonun ilk aşaması tamamlandı.
Geçtiğimiz ay Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşan kripto varlıklar yasası sonrası SPK, yaptığı açıklamayla kripto para borsalarına 2 Ağustos’a kadar süre vermişti.
Buna göre faaliyet izni almayıp tasfiye kararı alacak olan kripto şirketlerinin ise 2 Ağustos tarihine kadar tasfiye kararlarını alacaklılarına ve yeni müşteri kabul etmeyeceklerine dair beyanlarını kurula iletmesi gerekiyor. Tasfiye kararı alan şirketlerin işlemlerini tamamlaması için 2 Ekim 2024 tarihine kadar süreleri olacak.
Kurula yapılan başvurular, SPK internet sitesinde yer alan “Kurumlar/Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları” sekmesi altında “Faaliyette Bulunanlar Listesi” ve “Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi” olmak üzere iki ayrı liste halinde ilan edilecek. Bununla birlikte eksik veya yetersiz yapılan başvurular “Faaliyette Bulunanlar Listesi”ne dahil edilmeyecek.
Sermaye şartı ne kadar olacak?
Milyonlarca kişinin ilgilendiği kripto para yatırımlarında yasal boşluk, bu yasayla birlikte giderildi. Sektör temsilcileri SPK’dan ikincil düzenlemeleri bekliyor. Beklenen düzenlemelerin başında sermaye şartı geliyor. Sektör temsilcilerinin genel görüşü 250-300 milyon TL civarında bir sermaye şartı getirileceği yönünde.
Yasal düzenleme ile birlikte devlet artık bu alanda daha kapsamlı denetimler yapabilecek. Ayrıca, izin almadan faaliyet yürütenlere hapis ve para cezası uygulanabilecek. Düzenlemeye dair en merak edilen konuların başında vergilendirme geliyordu.
Yasada yatırımcılardan vergi alınması yönünde bir düzenleme yer almadı. SPK, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesinde yetkili olacak. Ekosistemin düzenlenmesine yönelik yetki SPK’ya verilirken, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterler uygulanacak.