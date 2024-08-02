Kripto para borsalarının SPK’ya başvuru süresi doluyor

Geçti­ğimiz ay Resmi Gazetede ya­yımlanarak yasalaşan kripto varlıklar yasası sonrası SPK, yaptığı açıklamayla kripto pa­ra borsalarına 2 Ağustos’a ka­dar süre vermişti.

Buna göre faaliyet izni almayıp tasfiye kararı alacak olan kripto şir­ketlerinin ise 2 Ağustos tari­hine kadar tasfiye kararlarını alacaklılarına ve yeni müşte­ri kabul etmeyeceklerine da­ir beyanlarını kurula iletmesi gerekiyor. Tasfiye kararı alan şirketlerin işlemlerini ta­mamlaması için 2 Ekim 2024 tarihine kadar süreleri olacak.

Kurula yapılan başvurular, SPK internet sitesinde yer alan “Kurumlar/Kripto Var­lık Hizmet Sağlayıcıları” sek­mesi altında “Faaliyette Bu­lunanlar Listesi” ve “Tasfiye Beyanında Bulunanlar Liste­si” olmak üzere iki ayrı liste halinde ilan edilecek. Bunun­la birlikte eksik veya yetersiz yapılan başvurular “Faaliyet­te Bulunanlar Listesi”ne dahil edilmeyecek.

Sermaye şartı ne kadar olacak?

Milyonlarca kişinin ilgi­lendiği kripto para yatırımla­rında yasal boşluk, bu yasayla birlikte giderildi. Sektör tem­silcileri SPK’dan ikincil dü­zenlemeleri bekliyor. Bekle­nen düzenlemelerin başında sermaye şartı geliyor. Sektör temsilcilerinin genel görüşü 250-300 milyon TL civarında bir sermaye şartı getirileceği yönünde.

Yasal düzenleme ile birlik­te devlet artık bu alanda da­ha kapsamlı denetimler yapa­bilecek. Ayrıca, izin almadan faaliyet yürütenlere hapis ve para cezası uygulanabilecek. Düzenlemeye dair en merak edilen konuların başında ver­gilendirme geliyordu.

Yasada yatırımcılardan vergi alınma­sı yönünde bir düzenleme yer al­ma­dı. SPK, sermaye piyasası araçları­nın kripto varlık olarak ihraç edilebilme­sinde yetkili olacak. Ekosiste­min düzenlenmesine yönelik yetki SPK’ya verilirken, bilgi sistemleri ve teknolojik alt­yapıları konularında TÜBİ­TAK’ın belirleyeceği kriterler uygulanacak.