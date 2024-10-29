Kripto para borsası, ABD seçimlerinin kripto piyasalarına etkisini değerlendirdi

Yalnızca ABD’nin değil, tüm dünyanın yakından takip ettiği, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris’in karşı karşıya geleceği 5 Kasım ABD başkanlık seçimine sayılı günler kaldı. Anketlerdeki sonuçlara göre pozisyon alan kripto para piyasaları da son haftalarda makro verilerden ziyade seçim sonuçlarına odaklandı. 2024 ABD başkanlık seçimi kampanyası söylemlerinde kriptoya sıkça yer veren, ABD’yi bir Bitcoin ve kripto merkezi haline getirmeyi vaat eden Donald Trump’ın, kripto para piyasaları konusunda çekimser bir tutum izleyen Kamala Harris’le karşı karşıya geleceği seçimlerin sonucunu, “swing state” olarak anılan kararsız eyaletler belirleyecek.

Seçim sonuçlarının kripto para piyasalarına potansiyel etkisi üzerine değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “2024 boyunca kripto sektörünün önde gelen isimlerinin, Bitcoin milyarderlerinin adayların kampanyalarına yaptıkları bağışları okuduk. Yalnızca kripto para piyasaları ve kripto regülasyonu konusunda kampanya yürüten siyasi eylem komiteleri, seçim sonuçlarında kripto sahibi seçmenlerin de belirleyici olacağını kanıtladı. Donald Trump ikinci dönemini garantilemek için Bitcoin’le ödeme yapan ilk başkan adayı oldu, Bitcoin konferansı gibi önemli zirvelerde boy gösterdi. Kamala Harris’in mesajlarında ise kripto ve blokzinciri teknolojileri kısıtlı olarak yer aldı. Tüm bu gelişmeleri not eden piyasalar nefesini tuttu, 5 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarına odaklandı” dedi.

Son yükseliş umut verdi, volatilite mümkün

Seçim yaklaşırken güçlü ekonomik verilerin ve beklentileri karşılayan bilanço sezonunun etkisiyle yükselen hisselerle birlikte hareket eden Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşma hamleleri yaptı. Özellikle ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lere yapılan net girişler, Bitcoin’in yükselişindeki itici güç oldu. Kripto para piyasalarına dair iddialı tahminleriyle gündeme gelen ünlü bankalardan Standard Chartered, seçim yarışında son dönemece girilirken 67 bin dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin’in 5 Kasım’a kadar 73 bin dolara ulaşacağını öngördü.

ABD’de seçim yarışının başa baş gittiğini ve sonuçların netleşmesinin zaman alacağını dile getiren Kafkas Sönmez, “Bugün Kalshi ve Polymarket gibi tahmin piyasaları, Trump’ın zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ancak Reuters, Ipsos gibi daha geleneksel anketler yarışın çekişmeli geçeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki gün ve haftalarda kripto para piyasalarında çeşitli dalgalanmalar görmek mümkün. Standard Chartered, Harris’in seçilmesi durumunda Bitcoin’in yılı 75 bin dolarda tamamlayacağını öngörüyor. Kimi analistler de Trump’ın zaferinde Bitcoin’in 92 bin dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Fiyat tahminleri çeşitlilik gösterse de ABD seçimlerinin hem geleneksel piyasalarda hem de kripto para piyasalarında etkisi olacağına dair beklentiler yüksek” diye konuştu.

Wall Street oyuna girdi, regülatif ortam iyileşecek

2017’de Bitcoin’i suçla ilişkilendiren Larry Fink’in liderliğindeki BlackRock’ın bugün spot Bitcoin ETF piyasasının en güçlü isimlerinden birine dönüştüğüne ve Wall Street’te Bitcoin’in en hararetli savunucuları arasında yerini aldığına dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Bu yılın başından itibaren ABD’de kurumsal kripto adaptasyonu açısından önemli değişimler yaşandı. Wall Street oyuna dahil oldu, sektörün peşini bırakmayan Gary Gensler’ın liderlik ettiği ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Bitcoin opsiyon ticaretini dahi onayladı. Opsiyon tüccarları bugün seçim sonucu ne olursa olsun Bitcoin’in 80 bin dolara ulaşacağını fiyatlıyor. Bu noktada seçim sonuçlarından bağımsız olarak ABD’de kripto para piyasalarına dair regülatif düzlemde iyileşmeler ve politika değişiklikleri öngören Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a katılmamak elde değil. Zira ABD’deki otoriteler, seçim döneminde lobi gücünü ortaya koyan kripto ekosistemini ciddiye almaya başladı” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan yatırım tezi belirlemek”

Kripto para birimlerinin ve blokzincirinin finansal paradigmanın parçası haline geldiğine, otoritelerin bu gerçekliğe göz kapamak için sahip oldukları alanın giderek daraldığına dikkat çeken Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“2025 sonuna kadar Bitcoin’de 200 bin dolarlık fiyatı işaret eden analizlere rastlamak mümkün. Seçim sonrası yine tüm zamanların rekor seviyelerinin kaydedileceğini söyleyen yorumlar da yaygın. ABD seçimleri piyasalar için önemli bir olay, ancak Bitcoin ve kripto para piyasalarının kaderini tayin edecek tek gelişme değil. Piyasaları bir bütün halinde değerlendirmeyi ve genel anlamda bir finansal okuryazarlık kazanmayı, duygusal kararlar vermekten kaçınmak için kritik görüyoruz. Önemli olan bir yatırım tezi belirlemek ve rasyonel gerekçelerle temellendirilmiş o teze belirlenen süre içinde bağlı kalmak. Gate.TR olarak kullanıcılarımızı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin birbirleriyle bağlantılı biçimde nasıl okunacağına dair bilgilendirmeye, ABD seçimlerinden sonra yaşanacak değişimleri yakından izlemeye devam edeceğiz.”