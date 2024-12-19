Kripto para borsası iki yeni kripto transferi özelliğini tanıttı

Kripto para birimlerinin toplumsal benimsenmesi ve kullanımı yaygınlaştıkça, değer transferi gibi yatırım dışı işlevler de ön plana çıktı. Bu ihtiyaçtan hareket eden Avrupa'nın en büyük kripto para borsalarından WhiteBIT'in Türkiye platformu WhiteBIT TR, borsa kullanıcıları arasında hızlı ve kolay kripto para transferi için iki yeni özellik tanıttı. WhiteBIT TR, platformunda sunduğu HızlıGönder ve Salla Gönder özellikleriyle saniyeler içinde kripto varlık transferini yeni bir boyuta taşıdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “Bireysel kullanıcılar arasında kripto para transferleri gün geçtikçe yaygınlaşıyor. WhiteBIT TR, iki yeni özelliğiyle bu deneyimi daha kolay ve hızlı hale getiriyor” dedi.

Cüzdan numarası yerine isimle kripto para transferi

Avrupa'nın önde gelen kripto para borsalarından biri olan WhiteBIT'in Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alan platformu WhiteBIT TR, HızlıGönder özelliğiyle kripto para transferlerinde cüzdan numarası girme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar, özel kullanıcı adları belirleyen diğer platform üyelerine yalnızca bu isimleri kullanarak, herhangi bir ek adım veya komisyonla uğraşmadan diledikleri tutarda kripto varlık transfer edebiliyor.

Uygun maliyetli kripto para transferi hizmeti sunan HızlıGönder özelliği, sohbet arayüzünü de para transferi deneyimiyle birleştiriyor. Kullanıcıların tüm transfer işlemleri tek sohbet arayüzünde saklanıyor ve bu sayede kullanıcılar hem kripto transferlerine not ekleyebiliyor, hem de tüm işlem geçmişlerini tek bir ekrandan takip edebiliyor.

Salla Gönder ile kriptoda bir ilk

WhiteBIT TR, kripto varlık transferlerine yönelik yeni güncellemesiyle HızlıGönder’in yanı sıra Salla Gönder isimli bir özelliği de platformuna ekleyen ilk kripto para borsası oldu. Kullanıcıların telefonlarını sallayarak 30 metre yakınlarındaki WhiteBIT TR kullanıcılarına para gönderebilmelerine yarayan bu özellik, kripto para birimleriyle yapılan para transferi deneyimini daha interaktif bir sürece dönüştürüyor.

“İhtiyaçları karşılayan ürünler geliştiriyoruz”

HızlıGönder ve Salla Gönder özelliklerinin WhiteBIT TR’nin inovasyona ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirme taahhüdüne bağlılığına kanıt oluşturduğuna dikkat çeken WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, değerlendirmeleri şu ifadelerle sonlandırdı:

“2018’de kurulan WhiteBIT, Türkiye’de de 2022’den bu yana düzenlemelere uygun bir biçimde faaliyet gösteriyor. Yüzde 100 uyum taahhüdüyle çalışan WhiteBIT TR, 330’dan fazla dijital varlık ve 440’tan fazla işlem çiftiyle altı ay gibi kısa bir sürede 100 bini aşkın kullanıcıya ulaştı. Trabzonspor’un resmî sponsoru olan WhiteBIT TR olarak karmaşık teknolojileri herkes için kolayca anlaşılabilir çözümlere dönüştürmek için çalışıyoruz. Kripto para transferlerine yönelik bu iki yeni özellik de bu çözümlerin en yeni somut çıktıları. Henüz kriptonun sınırları kaldıran deneyimleriyle tanışmamış olan herkesi finansın geleceğine yatırım yapan WhiteBIT TR’yi deneyimlemeye davet ediyoruz.”