Kripto para işlemlerinde yeni dönem bugün başladı

Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi amacıyla kripto paralara ilişkin bazı tedbirler uygulanacak.

Resmi Gazete'de kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024 tarihinde yayımlandı.

Bu kapsamda 15 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu hale getirildi.

Söz konusu değişikliklere uyum için 2 aylık süre tanınırken bu tarih dün itibariyle sona erdi ve karar 25 Şubat itibarıyla uygulanmaya başladı.

Buna göre kripto varlık işlemlerinde gönderenin isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi alınacak. Karar, bugün itibarıyla 15 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde geçerli olacak.

"Entegrasyon açısından büyük bir gelişme"

CoinTR Ceo’su Ali Eşelioğlu, söz konusu yasayla ilgili olarak, “Seyahat Kuralı (Travel Rule) ile kişisel cüzdanlar artık kayıt altına alınacak. Türkiye'nin bu kurala uyum sağlaması, uluslararası kripto ekosistemine entegrasyon açısından büyük bir gelişme. Türkiye'de kripto varlık piyasasının daha şeffaf ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yasa yürürlüğe girdiği gün itibari ile kurallara uygun olarak işlem yapılmaya başlandı” ifadesini kullandı.