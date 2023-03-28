Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? (28 Mart 2023)

Haftanın ilk işlem gününde Silicon Valley Bank’ın, First Citizens Bank'e satıldığı haberiyle birlikte ABD hisse senedi piyasalarında olumlu bir görünüm hakimdi. Euro Bölgesi’nde de alıcılı bir görünüm hakimken kripto piyasalarında kendi iç dinamiklerindeki haber akışı nedeniyle sert geri çekilmeler mevcuttu. Bugün sabah saatlerinde Bitcoin 27.090$ seviyelerinde hareketlilik gösterirken, Ethereum 1.730$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Bitay'ın değerlendirmesine göre; dün sakin bir makro gündem hakimken, kripto piyasalarından olumlu haber olarak MicroStrategy’nin yaklaşık 150 milyon dolar değerinde 6 bin 455 adet Bitcoin satın aldığı haberi geldi.

Ardından CTFC’nin (ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu) Binance borsası ve CZ’yi yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle dava etmesiyle Bitcoin’de %5 civarında bir geri çekilmelere neden oldu. Dava edilme nedeninin ise Binance CEO’su CZ’nin doğrudan veya dolaylı şekilde 300 hesap ile Binance’te işlem yaptığı iddia ediliyor.

Psikolojik direnç noktasında hareket ediyor

Olumsuz haber akışıyla birlikte kripto piyasasının toplam değeri %3 geri çekilmeyle psikolojik direnç olan 1 trilyon doların üzerinde 1,09 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu %47.4, Ethereum dominasyonu ise %19,2 seviyelerinde yer alıyor. Bugün JOE ve SXP çift haneli kazançlarla Bitay’da en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor.

Bugün makro gündemde ABD’den CB tüketici güveni Euro Bölgesinde is ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmaları takip edilecek. Kripto piyasasındaki hareketliliğe ise iç dinamiklerindeki haber akışları etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz.

Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin, dün %5 civarında geri çekilmeyle birlikte 26.500$ seviyelerini test etti. Ufak toparlanmalarla birlikte bu sabah saatlerinde 27.090$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Dün yaşanan geri çekilmeyle birlikte yükselen kanalın alt bandını kıran Bitcoin şimdilik destek seviyesine tutunmuş gözüküyor. Olası aşağı yönlü hareketlilikte 26.760$ önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkarken bu seviyenin kırılması halinde 25.250$ seviyesine kadar hızlı bir geri çekilme görülebilir.

Olası yukarı yönlü bir harekette ise kanalın alt bandı olan 27.120$ seviyesinin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ardından 27.645$ seviyesi yükselişin devam etmesi için diğer kritik direnç seviye olarak karşımıza çıkıyor.

Xrp'de son durum

Xrp, bir hafta önce %25 civarında artış göstermesine rağmen kanalın üzerinde kalıcılık sağlayamamıştı. Dün %7 civarında bir yükselişle birlikte kanalı kırmış gözüküyor. Bu sabah saatlerinde ise 0.4858$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Yeni güne de yeşil mumla başlayan Xrp için yukarı yönlü hareketliliğin devamında 0.5035$ seviyesi kritik direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması halinde 0.5591$ seviyesine kadar bir yükselişi beraberinde getirebilir.

Olası bir geri çekilme halinde 0.4598$ seviyesinin destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviye hem fib seviyesi hem de kanalın üst bandına denk gelen kritik bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Kırılması halinde 0.4291$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.