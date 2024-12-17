Kripto paralara düzenleme yolda: Sektör taleplerini anlattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) Yıllık Toplantısı ve Konferansı düzenledi.

Kripto ve Dijital Varlık Piyasalarında Regülasyon Trendleri başlıklı panelde kripto paralara dair gelişmeler masaya yatırıldı.

IOSCO Genel Sekreter Vekili Tajinder Singh, örgüt olarak kripto piyasalar için tavsiyelerde bulunduklarını, üyelerinin bu kapsamda neler yaptıklarını da araştırdıklarını bildirdi. Singh, bu tavsiyelerin başka uluslararası kurumlar tarafından dikkate alındığını ve uygulandığını anlattı.

'Yatırımcı korunmalı, inovasyonun önü kapatılmamalı'

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer de kripto piyasaların hızlı büyüdüğüne dikkati çekerek, bu varlıkların ana akım finansal ürünler arasında yer aldığını dile getirdi.

Gönençer, kriptoda yatırımcıyı koruyan düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret ederek, düzenlemelerin inovasyonun önünü kapatmayacak şekilde yapılması ve dengenin kurulması gerektiğini vurguladı.

Dünya Bankası Kıdemli Finans Uzmanı Etkin Özen, finansal katılımcılık ve derinleşmenin önemine değinerek, kripto varlıkların değerlenme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Kripto piyasalarında çeşitli sahtekarlıklar yaşandığını ve suç türleri oluştuğunu belirten Özen, düzenleme çalışmalarında bunların da dikkate alınması gerektiğini bildirdi.