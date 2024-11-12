Kripto paralarda son 7 günün en büyük kazananı Doge: Yüzde 123 arttı

En büyük 10 kripto para dikkate alındığında son 7 günde Doge'nin piyasa değeri yüzde 123,20 artarak 53,4 milyar dolara yükseldi. Doge şu sıralarda 0,3638 dolardan işlem görüyor.

İkinci en büyük kazanan yüzde 78 ile Cardano (ADA) oldu ve piyasa değeri 20,58 milyar dolara çıktı.

Shiba Inu'nun piyasa değeri yüzde 56,20, Solana'nın yüzde 37,64 arttı.

En büyük kripto para Bitcoin'in değeri yüzde 28,93 artarak 1 trilyon 742,6 milyar dolara çıktı. İKinci sıradaki Etphereum'un değeri de yüzde 37,48 artışla 401,53 milyar dolar oldu.