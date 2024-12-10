Kripto paralarda yön aşağıya: Bitcoin ve altcoinlerde gerileme var

ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından Bitcoin ve altconilerde başlayan ralli, aralık ayında yerini yatay seyre bıraktı. Birçok altcoinin yüzde 100'den fazla artmasının ardından kâr satışları geldi. Gece yarısı ABD'de işlemlerin en yoğun olduğu zaman diliminde Bitcoin ve altcoinlerde gerileme kayda geçerken, sabah saatlerinde hafif toparlanma görüldü.

En çok işlem hacmine sahip Bitcoin 103 bin seviyesiyle rekor tazelerken, beş günlük sürede 97 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin gece yarısı 95 bin 900 dolar seviyesine kadar çekilirken, daha sonra toparlandı. Bitcoin'deki günlük kayıp yüzde 0,46 olarak kayda geçti.

Ethereum, Tether, Dogecoin, Ripple ve Cardano güncel fiyatları

Yine seçimin ardından büyük çıkış yakalayan altcoinlerden Dogecoin'de günlük kayıp yüzde 1,47 oldu. Dogecoin'in fiyatı 10 Aralık 2024 itibariyle 41 cent olurken, gece yarısı 39 cent'i görmesi dikkat çekti.

Ethereum 3 bin 770 dolar seviyesinden bir ara 3 bin 640'a kadar düştü ancak toparlanarak yine 3 bin 730'ları gördü. Tether isimli altcoin gece boyunda oldukça volatil bir seviye izlerken, 34,85 ila 34,84 seviyesinde dengelendi.

Ripple'daki düşüş günlük yüzde 1,70'e yaklaştı. Ripple 2,27 dolar seviyesinden 2,18 dolara kadar geriledi. Cordano ise 1 dolar seviyesinde dengelendi.