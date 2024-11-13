Kripto paraların toplam piyasa değeri 2,82 trilyon dolara çıktı

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende kripto para sektöründeki gelişmelere yer verildi.

ABD Başkanlığı’na seçilen Donald Trump’ın zaferiyle ivme kazanan rallide Bitcoin, salı öğleden sonra 90 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyanın en büyük kripto parası, son 24 saatte yüzde 1.8 değer kazanarak 90 bin dolardan işlem görmeye başlarken, geçtiğimiz hafta toplamda yüzde 30’un üzerinde yükseldi. Trump’ın kripto dostu bir aday olarak seçilmesi beklentisiyle Bitcoin, seçim öncesinde bile rekor kırmaya başlamıştı.

Galaxy Digital Araştırma Başkanı Alex Thorn, pazartesi günü Bitcoin’in tarihindeki en büyük günlük kazancı olan 8.343 dolarlık bir artış yaşadığını belirtti. Ayrıca, ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına olan ilgi de rekor seviyedeydi. Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas’a göre BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si geçtiğimiz gün 4.5 milyar dolarlık günlük işlem hacmine ulaşarak piyasaya girişinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Presto Research Araştırma Başkanı Peter Chung, “Modern portföy teorisine aşina olan herkes Bitcoin’e küçük bir pay ayırmanın faydalarını anlamalı.” diyerek fon yöneticilerinin Bitcoin fırsatını değerlendirmemesi durumunda müşterilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeme riski taşıdıklarını ifade etti. Keyrock APAC İş Geliştirme Başkanı Justin d’Anethan ise, bu fiyat artışının Bitcoin’in daha stabil ve hatta siyasi olarak desteklenen bir varlık olarak görülmeye başladığına işaret ettiğini söyledi.

D’Anethan, “Destekleyici regülasyon burada çok önemli,” diyerek düşük vergiler, azalan devlet müdahalesi ve güvercin eğilimli merkez bankası politikalarının Bitcoin ve kripto piyasalarına nefes aldırabileceğini vurguladı.