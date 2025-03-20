Kripto parası olanlar dikkat! Uzmanlardan miras ve icra uyarısı geldi

Türkiye'de 10 milyon civarında kripto varlık yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle toplumun önemli kesiminin sahip olduğu kripto varlıklara yönelik düzenlemeler yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, medeni kanuna göre mirasçıların, miras bırakanın haklarını ve alacaklarını doğrudan doğruya, bir bütün olarak ve kanun gereğince kazandığını belirterek, bu konuda ayrı bir yasal düzenlemeye gerek olmaksızın kripto varlıkların da murisin malvarlığı hakkı olarak terekeye (ölen kişinin mal varlığı) dahil edildiğini söyledi.

Kripto varlıkla mirasçılara geçebilir mi?

Dönmez, kripto varlıkların vasiyetname ya da miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufla mirasçılara geçmesinin de sağlanabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Murisin kripto varlıkları, bir kripto varlık hizmet sağlayıcıda veya yeni düzenlemeler akabinde bir saklama kuruluşunda bulunuyorsa mirasçıların, ilgili kripto varlık hizmet sağlayıcıya veya saklama şirketine veraset ilamı, ölüm belgesi ve gereken diğer belgelerle başvurup talepte bulunmaları yeterli olacaktır. Ancak murisin kripto varlıkları bir soğuk cüzdanda saklanıyor ise cüzdana ait şifrenin bilinmesi veya öğrenilmesi varlıklara ulaşmak için tek seçenektir."

Kripto varlıklara icra takibi başlatılabilir mi?

Kripto cüzdanlara yönelik icra işlemlerine de değinen Dönmez, borçlunun malvarlığına dahil olan kripto varlıklarına karşı da icra takibi başlatılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Dönmez, Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcı müşterilerine ait nakit ve kripto varlıklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli taleplerin münhasıran kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirileceğinin açık bir şekilde ifade edildiğini vurguladı.