Kripto piyasasında son durum: Bitcoin ve Altcoinlerde sert düşüş

Kripto para piyasası, son 24 saatte yüzde 6,12'lik bir düşüş yaşadı ve 3,36 trilyon dolara geriledi.

İşlem hacmi ise yüzde 35,28’lik artışla 172,39 milyar dolara ulaştı. Yatırımcı duyarlılığını ölçen Korku ve Risk İştahı Endeksi ise 54’e düştü.

Neden düşüş yaşandı?

Uzmanlar, kripto piyasasındaki bu düşüşte ABD ekonomisinden gelen son veriler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranlarını uzun süre yüksek tutması, ABD Hazine tahvili getirilerindeki artış, bütçe açıkları gibi konuların etkili olduğunu söylüyor. Tüm bu gelişmelerin kripto para piyasasını olumsuz etkileceği düşünülüyor.

Ayrıca, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde piyasalardaki dalgalanmanın sürmesi de bekleniyor.

Bitcoin'de düşüş

Bitcoin, bu hafta 100 bin dolar seviyesini aştıktan sonra 24 saatte yüzde 6’yı bulan düşüşle 95.250 dolara kadar geriledi.

Ancak Bitcoin'in piyasa değeri hâlâ 1,91 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

İşlem hacmi ise yüzde 26,81 artarak 62,56 milyar dolara yükseldi. Bitcoin'in Asya işlem saatlerinde düşüş eğilimi devam ederken, son saatlerde kısmen toparlandı ve 95.700 dolara doğru hafifçe yukarı hareket etti.

Altcoin piyasasında son durum

Altcoin piyasasında Ethereum, yaklaşık yüzde 8,5 değer kaybetti ve 3 bin 300 dolar sınırına kadar geriledi.

Solana yüzde 9,21, XRP ise yüzde 5,06 değer kaybederek altcoin piyasasındaki düşüşte etkili oldu.

Yatırımcılar, bu düşüşlerin dış faktörlerin etkisiyle meydana geldiğini belirtiyor.

İlk 100 kripto parada son 24 saatte artıda kalabilen altcoin olmadı. Ancak, en az düşenler BGB, LEO ve OM oldu. Öte yandan, en büyük kayıpları FTM, HYPE, TIA ve ENA yaşadı.