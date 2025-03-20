Kripto politikalarında değişim kapıda: Donald Trump, Dijital Varlık Zirvesi’nde konuşacak

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Türkiye saatiyle 17.40’ta New York’ta düzenlenen Dijital Varlık Zirvesi’nde bir konuşma yapacak. Trump’ın açıklamaları, önceden kaydedilmiş beş dakikalık bir video aracılığıyla yayınlanacak. Bu konuşma, görevdeki bir ABD başkanının bir kripto konferansına katıldığı ilk etkinlik olması açısından dikkat çekiyor.

Kripto politikalarında değişiklik sinyali

Basına yansıyan bilgilere göre, Trump’ın konuşmasının ABD’nin kripto para politikalarındaki olası değişikliklere odaklanması bekleniyor. Özellikle hükümetin Bitcoin ve dijital varlıklar konusundaki yeni stratejilerini açıklayabileceği belirtiliyor. Trump, başkanlık seçimleri sürecinde Bitcoin 2024 Konferansı’nda aday sıfatıyla konuşmuş ve kripto paralara yönelik olumlu mesajlar vermişti.

Beyaz Saray’dan Bitcoin açıklaması

Trump’ın konuşmasından iki gün önce Beyaz Saray’dan kripto paralara yönelik dikkat çekici açıklamalar gelmişti. Trump yönetiminin kripto para stratejisini yürüten Bo Hines, ABD’nin bütçeye ek yük getirmeden daha fazla Bitcoin edinme yollarını araştırdığını belirtti. Hines, “Elde edebileceğimiz kadar çok Bitcoin almak istiyoruz” diyerek, ABD’nin şu anki 200 bin BTC’lik rezervine ek olarak yeni alımlar yapabileceğine işaret etti.

Dijital Varlık Zirvesi’nin önemli konuşmacıları

Blockworks tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan Dijital Varlık Zirvesi’nde birçok önemli isim yer alıyor. Trump’ın yanı sıra MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor da konuşmacılar arasında bulunuyor. Saylor’un, zirvede yarım saat sürecek bireysel bir konuşma yapması planlanıyor.

Trump’ın açıklamalarının, ABD’nin kripto para politikaları ve piyasalara olası etkileri açısından büyük yankı uyandırması bekleniyor. Kripto yatırımcıları ve piyasa uzmanları, Beyaz Saray’ın kripto paralara yönelik yaklaşımındaki değişim sinyallerini dikkatle takip ediyor.