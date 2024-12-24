Kripto varlık hizmet sağlayıcısı: Küresel borç sarmalından çıkışın anahtarı Bitcoin

Yeni yılda göreve başlayacak ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta katıldığı bir televizyon programında ABD'de ulusal bir Bitcoin rezervi kurmayı planlayıp planlamadığına dair soruya, “Kriptoyla büyük bir şey yapacağız" ifadesiyle yanıt verdi. Trump, seçim kampanyası sırasında da stratejik bir ulusal Bitcoin rezervi oluşturma sözü vermişti. 17 Aralık'ta ise çeşitli kaynaklar, Bitcoin Magazine ve Bitcoin Politika Enstitüsü'nün bir başkanlık emri üzerinde çalıştığını yazdı. Tüm bu gelişmeler, rezerv varlık olarak Bitcoin tartışmalarını hızlandırdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “ABD başta olmak üzere pek çok hükümet, pandeminin sebep olduğu yükü sırtlayabilmek için kısa dönemli Hazine bonalarına bağımlı hale geldi. Bu da küresel kamu borcunu rekor seviyelere taşıdı. Küresel ekonomi geleneksel para politikası araçlarının kurtaramayacağı bir noktaya doğru giderken 'para' kavrayışımızı sıfırlayabilecek bir eşikte olduğumuz pekala düşünülebilir” dedi.

Bitcoin rezerv varlık talebi artıyor

Bitcoin rezerv varlık tartışmasında ABD’de Senatör Cynthia Lummis’in ismi öne çıkıyor. İki partili bir yasa tasarısı öneren Lummis, 20 yıl tutulmak şartıyla, 5 yıl içinde bir milyon Bitcoin satın almayı öneren tasarıyı savunuyor. ABD’de Ohio, Teksas ve Alabama’daki temsilcilerin de benzer tasarılar ortaya koyduğu, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu üyesi Sarah Knafo’nun da Avrupa Birliği'ni bir Bitcoin rezervi oluşturmaya çağırdığı biliniyor.

Doların küresel para rezervlerindeki payının hızla azaldığına dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. BRICS, dolar dışında bir rezerv varlık belirleme niyetini açıkça belli etti. Yeni başkan Donald Trump’tan da bu girişme sert bir itiraz geldi. Küresel merkez bankaları son üç yıldır düzenli olarak altın alımları yapıyor ve bu da altın talebini hızlandırıyor. ABD merkez bankası Jerome Powell da Bitcoin’i dijital altına benzetti. Küresel güçler on yıldır Bitcoin'e çekimser yaklaşıyordu ama bu yaklaşım son dönemde sona ermiş gibi görünüyor" diye konuştu.

Küresel borç sarmalından çıkışın anahtarı Bitcoin olabilir

2024 mali yılı itibarıyla ABD'nin toplam borcunun 35 trilyon doları aştığını vurgulayan Kafkas Sönmez, “Küresel rezerv para birimi bir dönemler sterlindi, ardından dolara dönüştü. Şimdi tüm dünya, bu küresel borç sarmalından kuruluş için matematiksel güveni temel alan bir uluslararası rezerv para birimi arayışında. Bu da Bitcoin’in jeopolitik güç unsuru boyutunu artırıyor. Bitcoin tamamen dağıtık dijital defterler üzerinde çok daha düşük maliyetlerle transfer edilebiliyor. Bu da onu altından ayıran en güçlü özelliklerden biri. 2025’e dair piyasa öngörülerinde daha fazla hükümetin 2025’te Bitcoin sahibi olacağı, Bitcoin tutan devlet sayısının ikiye katlayacağı öngörülüyor. Bitcoin’in içsel değer istikrarı, onu güvenilir bir değer deposu ve değişim aracı haline getiriyor. Politik manipülasyonlara maruz kalma olasılığı düşük olan, herkesin olan ama aslında hiç kimsenin olmayan bir varlık olarak Bitcoin’i daha fazla ülke benimsedikçe, mali disiplinden para algısına sismik bir değişimle karşı karşıya kalma ihtimali giderek artacak” ifadelerini kullandı.

Bireysel benimseme de etkili

Gate.TR olarak 2024’ü %559 kullanıcı büyümesi, %270 hacim büyümesiyle tamamladıklarını dile getiren Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Kitleler, bireysel kullanıcılar Bitcoin’i çoktan enflasyondan korunma ve değer değişimi aracı olarak benimsemeye başladı. Bitcoin’in ana akım medyada görünürlüğü arttıkça ve MicroStrategy gibi şirketler Bitcoin benimsemesine dair vurgularını artırdıkça toplumsal benimseme daha da hız kazanacak. Bu adaptasyon, hükümetlerin günün sonunda sessiz ve kayıtsız kalamayacağı bir hâl alacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Bitcoin’i kim engelleyebilir? Hiç kimse’ sözleri de bunu kanıtlıyor. Gate.TR olarak internetin kullanım biçiminden ticari ilişkilere kadar pek çok genel kabulü sarsacak bu değişimin öncüleri arasında konumlanıyoruz. Goldman Sachs gibi dünyaca ünlü bankalar regülatif ortam netleştiğinde piyasa yapıcı olma niyetlerini belli ettikleri bir ortamda kripto varlık tutmanın yatırımın ötesinde geleceğe yönelik stratejik bir adım olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin kriptoya açılan kapısı Gate.TR olarak, 200'den fazla paritede güvenli, hızlı ve kolay şekilde Türk lirasıyla işlem yapması için güvenilir bir platform sunuyoruz.”